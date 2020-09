Tajfun v Severni Koreji uničil skoraj 60 mostov in 2000 hiš

Tajfun Maysak je v prizadetih regijah "uničil ali poplavil" več kot 2000 hiš in več deset javnih stavb, je sporočila uradna tiskovna agencija KCNA, medtem ko je propadlo 60 kilometrov cest in 59 mostov, "odneslo" pa je več kot 3500 metrov železniške infrastrukture. Zaradi dotrajane infrastrukture imajo naravne nesreče večji vpliv v Severni Koreji, država pa je zaradi obsežnega krčenja gozdov ranljivejša tudi za poplave. Oblasti so se zaradi povzročene škode zavezale, da "po temeljitem razmisleku o nalogah, ki so potekale ob koncu leta, spremenijo smer boja", je po poročanju KCNApovedal Kim vodilnemu odboru vladajoče Korejske delavske stranke. Konkretnih podrobnosti sicer ni navedel.

Shod v Pjongjangu

Voditelj Kim Džong Un je naročil približno 12.000 članom stranke s sedežem v Pjongjangu, da pomagajo pri okrevanju v prizadetih podeželskih regijah. Pred napotitvijo na prizadeta območja pa so se v torek udeležili shoda v Pjongjangu. Prebivalci so vzklikali in mahali z rožami, ko so udeleženci shoda v uniformi korakali po ulicah prestolnice."Ničesar se ne bojimo,"je dejal Kang Chol Jin, član stranke, na prireditvi pred sončno palačo Kumsusan, orjaškim mavzolejem, v katerem sta pokopana Kimov dedek in oče, Kim Il Sung in njegov sin in naslednik Kim Džong Il. "Trdno potrjujemo svojo odločenost, da gremo na območja, ki jih je prizadel tajfun, in čim prej zaključimo svoje naloge," je dodal Kang.