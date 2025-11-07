Svetli način
Tujina

Tajfun v Vietnam privihral s hitrostjo 149 km/h in terjal tri žrtve

Hanoj, 07. 11. 2025 06.29 | Posodobljeno pred 29 minutami

D. S.
Tajfun Kalmaegi je dosegel osrednji del Vietnama z vetrovi s hitrostjo do 149 km/h ter terjal tri življenja. Tajfun se je usmeril proti zahodu proti Kambodži in Laosu.

V začetku tedna je tajfun poplavil mesta na Filipinih, pri čemer je umrlo 114 ljudi, pogrešanih pa je več kot 120.

V Vietnamu so umrle tri osebe, ena po tem, ko se je zrušila hiša. Vladna spletna stran za obvladovanje nesreč še ni objavila števila smrtnih žrtev ali ocenjene škode.

Vietnam se je sicer že spopadal s posledicami rekordnega deževja prejšnji teden, ki je ubilo skoraj 50 ljudi.

Pred tajfunom je vietnamska vojska na pomoč napotila več kot 260.000 vojakov in ostalega osebja, skupaj z več kot 6.700 vozili in šestimi letali. Nekatera letališča in hitre ceste v državi so bila zaprta, več sto tisoč ljudi pa je bilo evakuiranih.

Mnogi ljudje so po poročanju BBC povedali, da so njihovi domovi porušeni ali poplavljeni.

Po poročanju vietnamskih medijev je vietnamski premier Pham Minh Chinh imel spletni sestanek, da bi se odzval na izredne razmere. "Doseči moramo izolirana območja in zagotoviti, da imajo ljudje hrano, pitno vodo in osnovne potrebščine," je dejal.

Prebivalci so se medtem lotili čiščenja debele plasti blata in iskanja vsega, kar bi lahko prišlo prav za preživetje.

vietnam filipini tajfun kalmaegi
