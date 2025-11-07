Tajfun v Vietnam privihral s hitrostjo 149 km/h in terjal tri žrtve

V začetku tedna je tajfun poplavil mesta na Filipinih, pri čemer je umrlo 114 ljudi, pogrešanih pa je več kot 120.

V Vietnamu so umrle tri osebe, ena po tem, ko se je zrušila hiša. Vladna spletna stran za obvladovanje nesreč še ni objavila števila smrtnih žrtev ali ocenjene škode.

Vietnam se je sicer že spopadal s posledicami rekordnega deževja prejšnji teden, ki je ubilo skoraj 50 ljudi.

Pred tajfunom je vietnamska vojska na pomoč napotila več kot 260.000 vojakov in ostalega osebja, skupaj z več kot 6.700 vozili in šestimi letali. Nekatera letališča in hitre ceste v državi so bila zaprta, več sto tisoč ljudi pa je bilo evakuiranih.