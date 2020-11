Najmočnejši tajfun po letu 2013 na Filipinih: 420.000 ljudi zapustilo domove

Najmočnejši Tajfun po letu 2013 je na kopno udaril z vetrovi tudi do 225 kilometrov na uro in pred seboj rušil strehe, podiral drevesa in povzročil hude poplave. "Vetrovi so neusmiljeni, slišimo lahko, kako veter ruva drevesa, "je zaAFP povedala 21-letna Francia, ki živi na enem izmed najbolj prizadetih območij.

O sedmih smrtnih žrtvah so tako poročali iz province Albay v regiji Bicol. Kot poročaAFP, je najmlajša žrtev stara pet let. Guverner provinceAl Francis Bichara je pojasnil, da so se trije ljudje utopili, ko je popustil nasip, na eno od žrtev pa je padlo drevo. Več ljudi se je moralo zateči na strehe svojih domov, saj je območje zajela blatna poplavna voda.