Tajkun in soproga jezna na EU: Odločitev je 'iracionalna'

Melničenko ima zavidanja vredno bogastvo, a ima zaradi povezav s Putinom težave. To plovilo so tako zasegle italijanske oblasti.

Aleksandra Melničenko, ki se je rodila v Beogradu in ima srbsko in hrvaško državljanstvo, bo "odločno izpodbijala to nepošteno odločitev, ki je bila sprejeta zoper njo", je neimenovani predstavnik sporočil za Reuters.

Mediji so sicer že pred tem poročali, da je Melničenko 8. marca svoji ženi odstopil lastništvo premogovnika SUEK AO in podjetja za proizvodnjo gnojil EuroChem Group AG. To je torej storil le dan pred tem, ko ga je EU uvrstila na seznam tistih, ki so jih doletele sankcije.

EU pa je zdaj v okviru šestega paketa sankcij proti Rusiji sankcionirala še Melničenkovo ​​ženo. V Bruslju pravijo, da Aleksandra Melničenko "dobro izkorišča bogastvo svojega moža".

Razširitev sankcij zdaj zakonca postavlja v neprijeten položaj. Ker sankcije vključujejo zamrznitev njenega premoženja, to namreč pomeni težave za obe podjetji. Tiskovni predstavnik EuroChema je dejal, da bo družba dosledno spoštovala zakonodajo EU o sankcijah, vendar se bo z organi EU trudila razpravljati tudi o tem, kako bi lahko kmetom še naprej dobavljala gnojila.

"EuroChem bo sodeloval z Evropsko komisijo in predložil predloge rešitev, ki bodo ohranile njegovo delovanje in zagotovile gnojila v najbolj kritičnem času prehranske krize," je dejal tiskovni predstavnik družbe. EuroChem skrbi za približno pet odstotkov svetovne proizvodnje gnojil.

EU sicer Melničenka obtožuje tesnega prijateljstva z Vladimirjem Putinom. Predstavnik družine Melnichenko je sicer še dejal, da poslovnež nima nobenih političnih povezav z rusko oblastjo, odločitev o sankcioniranju pa je označil za "nepremišljeno" in "samovoljno". Družina zdaj računa na pomoč sodišča.