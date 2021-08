Tajni dogovor: talibani Američanom pomagali pri evakuaciji

CNN tako povzema pričevanje dveh uradnikov, pripadnikov ameriških obrambnih sil, ki sta razložila, kako se je ameriška vojska s talibani na skrivaj pogajala o pomoči pri evakuaciji Američanov. Talibani so po njunem pričanju tudi pospremili skupine Američanov do vrat letališča v Kabulu.

Eden od uradnikov je razkril celotno operacijo, kako so ameriške enote za posebne operacije postavile "skrivna vrata" na letališču in vzpostavile "klicne centre" in tako Američane vodili skozi postopek evakuacije. Uradnika sta dejala, da so Američane obvestili, naj se zglasijo na vnaprej določenih "zbirališčih" blizu letališča, kjer jih bodo pričakali talibani, preverili njihove dokumente in jih po bližnjici odpeljali do vrat, kjer se bodo lahko lažje izognili množici Afganistancev in se lažje vkrcali na letala.

Uradnika sta sicer z razkritjem podrobnosti veliko tvegala, zato sta v pogovor pristala le pod pogojem o zagotavljanju anonimnosti. Predvsem zaradi vsebine, ki do sedaj še ni bila razkrita. ZDA so zaskrbljene zaradi odziva talibanov na objavo občutljivih informacij in tudi zaradi groženj z napadi teroristična skupina ISIS-K.