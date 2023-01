Tajni dokumenti so bili najdeni tudi pri nekdanjem podpredsedniku Penceu

Pence naj bi se "zavedal velikega pomena varovanja občutljivih in tajnih podatkov ter je pripravljen v celoti sodelovati z nacionalnim arhivom in vsemi ustreznimi preiskavami," je dejal Penceov odvetnik Greg Jacob .

Dokumente so našli v kraju Carmel v Indiani, kjer živi Pence, ki je bil podpredsednik v vladi Donalda Trumpa od leta 2017 do leta 2021. Pence je doslej sicer zagotavljal, da nima nobenih zaupnih dokumentov.

Ameriška javnost pričakuje, da bodo dokumente začeli odkrivati še pri Obami, pa morda tudi pri Billu in Hillary Clinton , ameriški komiki pa se že zabavajo na račun Jimmyja Carterja , češ da je svoje hiše za reveže izoliral s tajnimi dokumenti. Polomija koristi Trumpu, ki trdi, da ni naredil ničesar, česar ne bi delali tudi drugi. Vendar le politično, saj je on dokumente "predal" šele po raciji in zaplembi.

V začetku letošnjega leta se je začela serija odkritij tajnih dokumentov pri predsedniku ZDA Joeju Bidnu iz časov, ko je bil podpredsednik pri Baracku Obami. Razlika s Trumpom je ta, da je Biden dokumente nemudoma posredoval FBI in celo privolil v preiskavo svojega doma v Delawaru, kjer so potem našli še nekaj zaupnih papirjev. Tudi Pence je, kot kaže, ravnal enako.

Po nekaj mesecih prepiranja z Nacionalnimi arhivi, ki so hoteli dokumente nazaj, je FBI izvršil racijo na Trumpovem domu na Floridi in dokumente zaplenil, pravosodni minister Merrick Garland pa je za preiskavo imenoval posebnega tožilca.

Demokrati so od začetka kritični do svojega predsednika, ki je po zaplembi dokumentov pri Trumpu spraševal, kako je lahko nekdo tako neodgovoren. Republikanci, ki so do odkritja dokumentov pri Bidnu celotni zadevi pripisovali zanemarljiv pomen, pa sedaj napovedujejo velike preiskave zaradi ogrožanja nacionalne varnosti.

Trumpa sicer naravnost ne branijo, ampak se osredotočajo na to, da je FBI dokumente med racijo iskal tudi po omarah nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump.