Tajni dokumenti, zaseženi na Trumpovem posestvu, ostajajo del kazenske preiskave

Prizivno sodišče v Atlanti je sklenilo, da je pravosodno ministrstvo ZDA upravičeno do preiskave tajnih dokumentov, ki so jih agenti FBI avgusta zasegli med preiskavo Trumpovega posestva Mar-a-Lago.

To naj bi delal po Trumpovem naročilu, zato sedaj bivšemu predsedniku grozi še obtožnica zaradi oviranja preiskave. To prelaganje škatel z dokumenti naj bi bilo tudi ena od podlag za potrditev naloga za preiskavo Trumpove posesti v Mar-a-Lagu 8. avgusta.

Proti nekdanjemu predsedniku in njegovemu podjetju med drugim poteka tudi civilna preiskava newyorške pravosodne ministrice Letitie James zaradi poslovnih prevar. Jamesova je 21. septembra vložila tožbo, v kateri zahteva 250 milijonov dolarjev odškodnine.

Jamesova je sodnika zaprosila, naj Trumpu prepove laganje in zavajanje v finančnih izjavah, s katerimi želi dobiti posojila. To domnevno zavajanje posojilodajalcev in upnikov je tudi osnova za tožbo. Ob tem trdi tudi, da želi Trump skriti svoje premoženje in se izogniti plačilu odškodnine.

Trump medtem tako preiskavo zveznega pravosodnega ministrstva kot tudi preiskavo newyorške pravosodne ministrice pogosto v sočnem jeziku označuje za "politični pregon" s strani demokratov.