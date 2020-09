Tajni klub za hrvaški politični vrh: vreče denarja, zlorabe položaja, spremljevalke ...

Tajni klub na Slovenski ulici 9 v Zagrebu je v srčiki korupcijske afere s filmskimi elementi, ki pretresa hrvaško. V njem naj bi podjetnik Krešo Petek takrat še direktorju javnega podjetja Janaf Draganu Kovačeviću predal okoli 250 tisoč evrov podkupnine v gotovini, kar je sprožilo obsežno akcijo hrvaškega urada za boj proti korupciji. A to je bil kot kaže le kamenček, ki je sprožil plaz in povzročil paniko med hrvaško elito.

Hrvaško pretresa ena najhujših korupcijskih afer, ki poleg milijonskih podkupnin, zlorabe položaja in aretiranih poslancev vsak dan postreže še z vrsto šokantnih razkritij. Glavni akter afere Dragan Kovačević , zdaj že nekdanji direktor javnega naftnega podjetja Janaf, je imel namreč tajni klub, zasebni bar, kamor je očitno zahajala vsa hrvaška elita, vključno s političnim vrhom. In to tudi med karanteno.

Za šankom v klubu naj bi imel Kovačevič kar aparat za štetje denarja, kar je privzdignilo marsikatero obrv, vplivneži pa naj bi morali pred vstopom oddati svoje mobilne telefone. A tega novinarjem pomembni gostje ne želijo izdati.

Edini klub, ki je delal med karanteno

Poleg teže obtožb o milijonskih malverzacijah z javnim denarjem, pod katerimi se je znašel lastnik kluba Kovačević in povezav z vrhom politike in gospodarstva, javnost besni tudi zato, ker naj bi bil to edini klub, ki je delal tudi med karanteno. Zveza gostincev je na nogah, zahteva odstop vseh ministrov, ki se na ta način niso držali svojih lastnih odlokov. Predsednik vlade pa na koncu z živci trdi, da ni vedel ničesar. O ničemer.

A afera je vse prej kot nedolžna. Veliko je špekulacij o tem, da je Kovačeviću nekdo iz visokih krogov povedal, da se obeta njegova aretacija, saj je večer pred njo v reko Savo vrgel več mobilnih telefonov. Potapljačem jih je sicer uspelo najti in preiskovalcem dobiti na njih shranjene podatke. Prav tako je veliko špekulacij o avtomobilu, ki so ga našli v Samoboru, v njem pa milijon evrov.Pa o luksuzni vili, ki nikakor ne more biti vredna le slabih osem tisoč evrov, pa njegova štiri podjetja, ki nimajo niti enega zaposlenega in tako dalje.... Bil je član SDP, pa HNS, a ideološko ni bil profiliran, pravijo v Zagrebu. Je pa bil več kot 20 let na čelu javnih agencij in podjetij. Tam bi bilo treba okrepiti nadzor, pravijo v opoziciji.

Preiskava trenutno teče, kaj in kako bo s parlamentarno preiskavo še ni jasno, v vladi razmišljajo o ponovni uvedbe varnostnih preverb ministrov, Kovačević je v priporu, prav tako dva hrvaška poslanca in še več drugih osumljencev. Vse skupaj pa deluje, kot da bi gledal seriji Narcos in Escobar, ugotavlja ustanovitelj zveze Glas podjetnikov Dražen Oreščanin.