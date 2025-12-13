Tajska in Kambodža kljub Trumpovim zagotovilom nadaljujeta spopade

Tajska in Kambodža nadaljujeta medsebojne obmejne napade kljub zagotovilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da sta se dogovorili o prekinitvi ognja, poročajo tuje agencije. "Tajska bo nadaljevala z vojaškimi akcijami, dokler ne bomo menili, da naše ozemlje in naši ljudje niso več ogroženi," je sporočil premier Anutin Charnvirakul.

"Naša dejanja danes zjutraj so povedala veliko," je dodal premier Anutin Charnvirakul, tajska vojska pa je zgodaj zjutraj potrdila "povračilne napade" na kamboške cilje. Po besedah tiskovnega predstavnika vojske so tajska letala "uspešno uničila" dva mostova v Kambodži, ki sta bila po njegovih besedah uporabljena za prevoz orožja na bojišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kambodža je danes sporočila, da je Tajska ponoči izvedla nove zračne napade na njeno ozemlje. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Phnom Penhu, je tajska vojska z dvema lovcema F-16 odvrgla sedem bomb na več ciljev, poroča britanski BBC. "Tajska vojaška letala še niso prenehala z bombardiranjem," so zapisali. V spopadih je bilo doslej ubitih najmanj 21 ljudi, z obmejnega območja pa so v obeh državah evakuirali 700.000 ljudi.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zvečer po pogovoru s premierjema Tajske in Kambodže na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da sta se državi dogovorili o končanju spopadov, ki so ponovno izbruhnili po oktobrskem podpisu mirovnega sporazuma v Kuala Lumpurju, ki je bil sklenjen z njegovim posredovanjem. "Obe državi sta pripravljeni na mir," je zapisal. Pred tem je v začetku tedna zatrdil, da lahko spopade med tajskimi in kamboškimi silami, ki so izbruhnili v ponedeljek, ustavi zgolj s telefonskim klicem.

Vendar pa je tajski premier Anutin danes dejal, da je Trumpu povedal, da Tajska ni agresor in da mora Kambodža dokazati, da je umaknila svoje sile in odstranila kopenske mine z meje, preden bo mogoče premirje.

