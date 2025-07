Trump: Ne želimo sklepati nobenega dogovora, če se spopadata

"Strinjala sta se, da se bodo takoj sestali in hitro dogovorili o premirju in na koncu o miru," je ameriški predsednik Donald Trump, ki se trenutno mudi na obisku na Škotskem, v soboto zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

"Po naključju se trenutno dogovarjamo o trgovini z obema državama, vendar ne želimo sklepati nobenega dogovora z nobeno od njiju, če se spopadata – in to sem jima tudi povedal," je še dodal po telefonskem pogovoru s kamboškim premierjem Hunom Manetom in začasnim tajskim premierjem Phumthamom Wechayachaijem.

Tajsko zunanje ministrstvo je zatem sporočilo, da se načeloma strinjajo z začetkom dvostranskega dialoga za končanje spopadov. "Tajska se načeloma strinja s premirjem. Vendar pa bi rada videla iskrene namere kamboške strani," je ministrstvo zapisalo na omrežju X.

Tudi kamboški premier je povedal, da se "strinja s predlogom za takojšnjo in brezpogojno premirje med oboroženima silama", vendar je Bangkok posvaril pred odstopom od kakršnega koli sporazuma. Dejal je, da se bo njihov zunanji minister Prak Sokhonn pogovoril z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom, da bi se uskladil s Tajci.