Tajska in Kambodža znova v obmejnih spopadih

Kamboške enote so davi v obmejni tajski provinci Ubon Ratchathani streljale na tajske sile, vojska je "prejela poročila, da so bili tajski vojaki napadeni s strelnim orožjem, pri čemer je bil eden ubit, še štirje pa ranjeni", je po navedbah AFP dejal predstavnik tajskih sil.
Dodal je, da je Tajska zatem uporabila bojna letala za zračne napade na vojaške tarče na več območjih, da bi zaustavila kamboške napade.
Predstavnica kamboškega ministrstva za obrambo pa je dejala, da so tajske sile davi napadle kamboške enote v severnih obmejnih provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey. Ob tem je zatrdila, da Kambodža ni odgovorila na napad.
Tajsko je obtožila, da je "s tanki večkrat streljala na tempelj Tamone Thom" in druga območja v bližini templja Preah Vihear. Ta je od leta 2008 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, lastita pa si ga obe državi, večkrat je bil tudi v središču sporov in spopadov.
Lokalne oblasti so prav tako poročale o spopadih v tajskih provincah Si Sa Ket in Ubon Ratchathani ter v kamboških provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey, do spopadov pa naj bi prišlo že v nedeljo, pri čemer je tajska vojska trdila, da sta bila ranjena dva izmed njenih pripadnikov.
V sporu že desetletja
Sosednji državi v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima že izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa je moralo zapustiti svoje domove.
Državi sta se nato konec julija ob posredovanju ZDA dogovorili o prekinitvi ognja, uradno pa sta mirovni dogovor podpisali konec oktobra v Kuala Lumpurju. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska, potem ko naj bi bili v eksploziji mine na obmejnem območju ranjeni štirje tajski vojaki.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Propad Trumpovega mirovnega dogovora?
Po poročanju CNN novi napadi nakazujejo na možen propad omenjenega mirovnega dogovora. Tiskovni predstavnik tajske vojske, generalmajor Winthai Suvaree, je za CNN povedal, da so bili letalski napadi usmerjeni na vojaško infrastrukturo Kambodže in da so bili povračilni ukrep za napad, ki je prej v ponedeljek zahteval življenje tajskega vojaka.
Kot je sporočila tajska vojska, naj bi Kambodža začela napadati tajsko mejo v ponedeljek okoli 3. ure zjutraj po lokalnem času. V ločeni izjavi so tajske kraljeve zračne sile (RTAF) sporočile, da je "Kambodža mobilizirala težko orožje, premestila bojne enote in pripravila elemente ognjene podpore – dejavnosti, ki bi lahko stopnjevale vojaške operacije in predstavljale grožnjo tajskemu obmejnemu območju."
Kambodžansko ministrstvo za nacionalno obrambo je te obtožbe zanikalo in jih v izjavi na X označilo za "lažne informacije".
