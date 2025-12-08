Tajska in Kambodža znova v obmejnih spopadih

Kamboške enote so davi v obmejni tajski provinci Ubon Ratchathani streljale na tajske sile, vojska je "prejela poročila, da so bili tajski vojaki napadeni s strelnim orožjem, pri čemer je bil eden ubit, še štirje pa ranjeni", je po navedbah AFP dejal predstavnik tajskih sil.

Dodal je, da je Tajska zatem uporabila bojna letala za zračne napade na vojaške tarče na več območjih, da bi zaustavila kamboške napade.

Predstavnica kamboškega ministrstva za obrambo pa je dejala, da so tajske sile davi napadle kamboške enote v severnih obmejnih provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey. Ob tem je zatrdila, da Kambodža ni odgovorila na napad.

Tajsko je obtožila, da je "s tanki večkrat streljala na tempelj Tamone Thom" in druga območja v bližini templja Preah Vihear. Ta je od leta 2008 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, lastita pa si ga obe državi, večkrat je bil tudi v središču sporov in spopadov.

Lokalne oblasti so prav tako poročale o spopadih v tajskih provincah Si Sa Ket in Ubon Ratchathani ter v kamboških provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey, do spopadov pa naj bi prišlo že v nedeljo, pri čemer je tajska vojska trdila, da sta bila ranjena dva izmed njenih pripadnikov.