Tajska spreminja pravila za turiste, tudi za Slovence

Manjše kraje v trgovinah, nespodobno razkazovanje, pa tudi mednarodni kriminal. Na Tajskem se vse bolj zavedajo, da je turizem sicer ena glavnih gospodarskih panog, a so med obiskovalci tudi "črne ovce". Množijo se namreč poročila o večjih in manjših kaznivih dejanjih, v katera so vpleteni tujci. Tamkajšnja vlada se je zato odločila ukrepati, dovoljenje za bivanje brez vizuma bodo za državljane več kot 90 držav – tudi Slovenije – skrajšali s 60 na 30 dni, poroča Guardian.

Ukrep med drugim zadeva vse države schengenskega območja, Veliko Britanijo, Avstralijo in ZDA.

Turisti bodo sicer lahko ostali tudi dlje, a si bodo morali na tajskem uradu za migracije urediti vizume, pri tem pa navesti, zakaj želijo bivanje podaljšati. Poleg tega je Tajska uvedla tudi elektronsko registracijo, ki jo je treba izpolniti pred prihodom.

Turisti prinašajo "koristi, kot je spodbujanje gospodarstva, vendar so nekateri ljudje zlorabljali trenutno ureditev", je v torek novinarjem povedala vladna govorka Rachada Dhanadirek. Posebno zaskrbljenost po poročanju Guardiana povzročajo tudi tujci, ki prekoračijo dovoljeni čas bivanja in v turističnih središčih brez ustreznih dovoljenj nezakonito opravljajo poslovno dejavnost.

Tajska je pravico do 60-dnevnega bivanja uvedla leta 2024, da bi po obdobju pandemije znova spodbudili rast turizma. Ena najbolj obiskanih držav na svetu, katere gospodarstvo močno sloni na turizmu, je namreč v obdobju covida-19 utrpela hud udarec. Zaradi skoraj popolnega kolapsa mednarodnega turizma je izpuhtelo več milijonov delovnih mest, svoja vrata pa so zaprla številna predvsem manjša podjetja.

Turizem predstavlja 20 odstotkov tajskega bruto domačega proizvoda, poleg zahodnih pa so zelo pomembni tudi kitajski gostje. Zaradi vojne v Iranu in s tem povezano rastjo cen letalskih kart sicer panogi spet grozi upad.

Kdaj bodo nova vizumska pravila stopila v veljavo, ni povsem jasno.