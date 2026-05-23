Tujina

Tajska spreminja pravila za turiste, tudi za Slovence

Bangkok, 23. 05. 2026 16.16 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
D.L.
Tajska

Tajska bo skrajšala veljavnost brezplačnih vizumov. Ti tako po novem ne bodo več veljali 60, ampak samo še 30 dni. Za to so se odločili, da bi zajezili število kaznivih dejanj, v katera so vpleteni tujci.

Turisti v Bangkoku
FOTO: Shutterstock

Manjše kraje v trgovinah, nespodobno razkazovanje, pa tudi mednarodni kriminal. Na Tajskem se vse bolj zavedajo, da je turizem sicer ena glavnih gospodarskih panog, a so med obiskovalci tudi "črne ovce". Množijo se namreč poročila o večjih in manjših kaznivih dejanjih, v katera so vpleteni tujci. Tamkajšnja vlada se je zato odločila ukrepati, dovoljenje za bivanje brez vizuma bodo za državljane več kot 90 držav – tudi Slovenije – skrajšali s 60 na 30 dni, poroča Guardian.

Ukrep med drugim zadeva vse države schengenskega območja, Veliko Britanijo, Avstralijo in ZDA.

Turisti bodo sicer lahko ostali tudi dlje, a si bodo morali na tajskem uradu za migracije urediti vizume, pri tem pa navesti, zakaj želijo bivanje podaljšati. Poleg tega je Tajska uvedla tudi elektronsko registracijo, ki jo je treba izpolniti pred prihodom.

Turisti prinašajo "koristi, kot je spodbujanje gospodarstva, vendar so nekateri ljudje zlorabljali trenutno ureditev", je v torek novinarjem povedala vladna govorka Rachada Dhanadirek. Posebno zaskrbljenost po poročanju Guardiana povzročajo tudi tujci, ki prekoračijo dovoljeni čas bivanja in v turističnih središčih brez ustreznih dovoljenj nezakonito opravljajo poslovno dejavnost.

Tajska je pravico do 60-dnevnega bivanja uvedla leta 2024, da bi po obdobju pandemije znova spodbudili rast turizma. Ena najbolj obiskanih držav na svetu, katere gospodarstvo močno sloni na turizmu, je namreč v obdobju covida-19 utrpela hud udarec. Zaradi skoraj popolnega kolapsa mednarodnega turizma je izpuhtelo več milijonov delovnih mest, svoja vrata pa so zaprla številna predvsem manjša podjetja.

Turizem predstavlja 20 odstotkov tajskega bruto domačega proizvoda, poleg zahodnih pa so zelo pomembni tudi kitajski gostje. Zaradi vojne v Iranu in s tem povezano rastjo cen letalskih kart sicer panogi spet grozi upad.

Kdaj bodo nova vizumska pravila stopila v veljavo, ni povsem jasno.

KOMENTARJI2

KrofKrof
23. 05. 2026 16.52
Naslov tak, kot da Slovenci nismo turisti.
bibaleze
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Poletje
Ja, Chef!
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Blanca
