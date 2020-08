Na Tajskem proti pobeglemu dediču Red Bulla vložili novo obtožnico

Kazensko sodišče v Južnem Bangkoku je v torek odobrilo nalog za prijetje Vorayutha Yoovidhya, vnuka ustanovitelja Red Bulla, je povedal tiskovni predstavnik kraljeve tajske policije polkovnik Krissana Pattanacharoen.

Nalog je bil izdan po tem, ko je policija zoper 38-letnem Vorayuthu vložila dve novi obtožbi, in sicer zaradi nevarne vožnje in uživanja drog. Kje se trenutno nahaja, ni znano, poroča CNN.

Povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl policist na motorju

Vorayuth je v težave zašel že septembra 2012, ko je povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl policist na motorju. Vorayuth je takrat vozil Ferrarija. Nalog za njegovo aretacijo je bil izdan aprila 2017, vendar oblasti menijo, da je državo že zapustil.

Tajski dedič, znan tudi po vzdevku "boss" oziroma "šef", je odraščal v eni najvidnejših tajskih družin. Njegov dedek, pokojni Chaleo Yoovidhya, je ustvaril energijsko pijačo Red Bull - mešanico vitaminov, sladkorja in kofeina - in z znamko zgradil svetovni imperij.

Tajci že dolgo menijo, da državni pravni sistem nepravično privilegira bogataše

Vorayuthov odvetnik pravi, da o novem nalogu ni bil obveščen in da ni bil v stiku s svojo stranko, poroča Reuters. Zadnji nalog za aretacijo je bil sicer izdan le nekaj tednov po tem, ko je generalni državni tožilec opustil prejšnje kazenske ovadbe zoper razvpitemu dediču, kar je na Tajskem sprožilo veliki javni prepir, saj Tajci že dolgo menijo, da državni pravni sistem nepravično privilegira bogataše.

To je privedlo do številnih novih preiskav, med drugim tudi premierja Prayuta Chan-ocha in generalnega državnega tožilstva. Generalni državni tožilec je policiji v začetku tega meseca naročil, naj zadevo ponovno odpre, potem ko so se pojavili novi dokazi, ki nakazujejo, da je Vorayuth v času nesreče vozil prehitro. Do zdaj, ko še ni bilo dokazov, je bila ta trditev veliki kamen spotike. Po nesreči so opravili tudi testiranje, ki je pokazalo, da je imel obtoženi v krvi sledi kokaina, še poroča Reuters.