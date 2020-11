Na Tajskem še naprej vre: 'Ne dovolimo jim, da nas ustrahujejo'

Kraljestvo že vse od julija pretresajo protesti, na katerih demonstranti zahtevajo spremembo ustave, odstranitev premierja Prayutha Chan-oche in odpravo nedotakljivosti monarhije. Protestniki – po oceni tiskovne agencije AFP jih je bilo več kot 10.000 – so v središču nakupovalnega in trgovskega okrožja Bangkoka zapolnili križišče Ratchaprasong, potem ko so njihovi voditelji obljubili, da bodo gibanje še bolj okrepili. Odpravili so se do sedeža policije, kjer so skandirali proti nasilnim oblastem.

Nekateri protestniki so steklenice, napolnjene z barvami, metali po stenah policijskega štaba, ki je bil pregrajen z betonskimi bloki, drugi pa so z vodnimi pištolami barvo izstreljevali onkraj ograje, na pročelje stavbe. Mnogi so bili opremljeni s čeladami, očali in plinskimi maskami, da bi se zaščitili pred morebitno policijsko akcijo.