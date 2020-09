Tajski kralj pomilostil nekdanjo spremljevalko in jo odpeljal v Nemčijo

Tajski kraljMaha Vadžiralongkorn, znan tudi kot Rama X, je lani le dva meseca po poroki s svojo četrto ženo, dolgoletno spremljevalko Sutido, javnosti priznal, da ima razmerje s Sininat Vongvadžirapakdi. Svoji ljubici je na svoj 67. rojstni dan julija lani celo podelil uradni naziv kraljeve spremljevalke. A že oktobra istega leta je med njima počilo, saj ji je položaj in vse nazive odvzel. Uradna razlaga je bila, da se je vedla nespoštljivo do kralja in da je želela priti na položaj kraljice, mediji pa so špekulirali, da se mu je zamerila, ker je nasprotovala njegovemu četrtemu zakonu. Mlada priležnica je takrat pristala v strogo varovanem zaporu.