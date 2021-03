Tajski premier novinarje poškropil z razkužilom

Kaj je bilo tako spornega? Zmotila so ga novinarska vprašanja o seznamu potencialnih kandidatov za ministrske stolčke. Potem ko so prejšnji teden tri njegove ministre zaprli zaradi vstaje med protesti pred sedmimi leti, so njihova mesta zdaj prazna.

"Je še kakšno vprašanje?" je novinarjem dejal premier Prajut Čanoča, ko je stal za govorniškim odrom. "Ne vem, nisem ga videl (seznama, op. a.). Ali ni to nekaj, kar bi moral premier vedeti prvi? Tega me ne bi smeli niti vprašati," jim je odgovoril.

Nato je zapustil svoje mesto, zagrabil stekleničko z razkužilom, pristopil k njim in jih – medtem ko so ga snemali s svojimi telefoni – začel škropiti enega za drugim. Pri tem si je pred usti držal zaščitno masko.