Tajski prostovoljci o rešenem delfinčku: Ne poje dovolj, raje se igra

Mladega delfina so poimenovali Pardon, kar v grobem prevodu pomeni "bratsko breme". Gre za vrsto iravadskega delfina, ki je običajno temno sive barve in ima značilen kratek kljun in izbočeno čelo. Najdemo jih v plitvih obalnih vodah južne in jugovzhodne Azije ter treh rekah v Mjanmaru, Kambodži in Indoneziji. Živalska vrsta velja za ranljivo, trenutno jo namreč ogrožajo izguba življenjskega prostora, onesnaženje in nezakonit ribolov.

Paradon potrebuje 24-urno oskrbo, zdravi pa ga ducat veterinarjev in prostovoljcev v Centru za raziskave in razvoj morskih in obalnih virov v Rayongu na Tajskem. "Delfini, ki jih najdemo na obali, običajno so v tako groznem stanju. Možnost, da bi ti delfini preživeli, je običajno zelo, zelo majhna. Ko smo našli Pardona, smo dali vse od sebe," je dejal eden od veterinarjev, ki ga zdravi.