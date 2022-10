Tajvan: 'Glede suverenosti otoka ne dopuščamo možnosti kompromisa'

Na proslavi ob tajvanskem dnevu državnosti je tajvanska predsednica Caj Ingven dejala, da glede suverenosti otoka ne dopušča možnosti kompromisa. S Kitajsko je sicer pripravljena najti skupno pot, ki bo sprejemljiva za obe strani.

"Tajvansko ljudstvo je soglasno v tem, da branimo našo suverenost ter naš svoboden in demokratičen način življenja. Na tem mestu ne dopuščamo možnosti za kompromis," je v govoru ob tajvanskem dnevu državnosti dejala tajvanska predsednica Caj Ingven.

icon-expand Tajvanska predsednica Caj Ingven je ljudstvo nagovorila ob dnevu državnosti. FOTO: AP

Čeprav sta obe entiteti 70 let vladali ločeno, kitajski voditelj Ši Džinping pravi, da je ponovna združitev med Kitajsko in Tajvanom neizogibna. Za dosego tega cilja ne izključuje uporabe sile, poroča CNN. V ponedeljkovem govoru je tajvanska predsednica tako kitajske voditelje pozvala, naj ne gredo po tej poti. "Oblasti v Pekingu pozivam, da zatekanje k vojni ne sme postati možnost za odnose med ožino. Samo s spoštovanjem tajvanskega ljudstva, njegove suverenosti, svobode in demokracije lahko obnovimo pozitivne interakcije čez Tajvansko ožino," je dejala.

icon-expand Kitajski voditelj Ši Džinping FOTO: AP

Napetosti med Tajvanom in Kitajsko so se še dodatno zaostrile po obisku predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, ki je Tajvan obiskala v začetku avgusta. Takrat je Kitajska okrepila taktiko vojaškega pritiska na otok in poslala bojna letala čez srednjo črto Tajvanske ožine. Črta je sicer desetletja služila kot neformalna razmejitvena črta med državama. Vojaški vpadi čeznjo so bili redki.

Prejšnji teden je tajvanski obrambni minister opozoril, da bodo kitajska bojna letala ali brezpilotna letala, ki vdrejo v tajvanski teritorialni zračni prostor obravnavana kot prvi napad. Tajpej namreč želi okrepiti svoj obrambni odgovor na vojaški pritisk Pekinga. Tajvanski dan državnosti

icon-expand Tajvanska proslava ob dnevu neodvisnosti. Tajvan danes praznuje 111 let. FOTO: AP