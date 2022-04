Tajvan izdal vodnik za preživetje v vojni

V torek je tajvanska vojska prvič izdala priročnik o civilni obrambi, ki državljanom daje smernice za preživetje v vojni. Priročnik so načrtovali pred ruskim napadom na njeno sosedo, a je slednji sprožil razpravo o njegovih posledicah za Tajvan in načinih za povečanje pripravljenosti, kot so reforme usposabljanja rezervistov.

"Nudimo informacije o tem, kako naj se državljani odzovejo v vojaški krizi in morebitnih prihodnjih nesrečah," je na spletni tiskovni konferenci povedal Liu Tai-yi, uradnik ministrske enote za popolno obrambno mobilizacijo. To bi omogočilo varnostno pripravljenost in ljudem pomagalo preživeti, je dodal. Povedal je, da bodo priročnik, ki črpa iz podobnih vodnikov, ki sta jih izdali Švedska in Japonska, dodatno posodobili z lokaliziranimi informacijami, kot so mesta zaklonišč, bolnišnic in trgovin.

V priročniku v obliki stripov in s slikami podajajo nasvete, kako preživeti vojaški napad, na primer, kako razlikovati sirene za zračne napade od opozorila za zaščito pred izstrelki.

Tajvan sicer ni poročal o nobenem znaku neizbežne invazije, ki jo načrtuje Kitajska, je pa od začetka vojne v Ukrajini, ki jo Moskva imenuje "posebna vojaška operacija", dvignil stopnjo pripravljenosti.

Predsednica Tsai Ing-wen je večkrat obljubila, da bo branila otok in nadzoruje širok program modernizacije, da bi njene sile postale bolj mobilne in bi jih težje napadli. Poleg lani predstavljenih načrtov za reformo usposabljanja rezervnih sil želi vlada podaljšati tudi obvezno služenje vojaškega roka na več kot štiri mesece.