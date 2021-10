Tajvan: Največji vdor kitajskih letal v območje zračne obrambe

Uradni Peking se na najnovejše tajvanske obtožbe še ni odzval, so pa v preteklosti večkrat ponovili, da podobne poteze izvajajo v sklopu strategije za zaščito lastne suverenosti pred ameriško-tajvansko nevarnostjo. Zadnji večji vdor kitajskih letal v identifikacijsko cono ADIZ se je zgodil aprila letos, ko se je tam pojavilo 25 letal, vključno z lovci in bombniki.

Tajvansko ministrstvo je sporočilo, da je v prostor zračne obrambe v petek – na kitajski nacionalni praznik – najprej vstopilo 25 kitajskih vojnih letal. Med njimi je bilo 18 lovcev tipa J-16, štirje lovci Su-30, dva bombnika H-6 in eno letalo Yun-8. Zvečer je v tajvanski zračni prostor vstopilo še 13 letal, vključno z desetimi lovci J-16, dvema bombnikoma H-6 in radarskim letalom KJ-500.

Kot je sporočilo tajvansko ministrstvo, so letala vstopila v identifikacijsko območje protizračne obrambe (ADIZ) v dveh valovih. Tajpej sicer že leto dni opozarja na povečano aktivnost kitajske vojske, predvsem zračnih sil, v bližini svojih meja. "Kitajska se brezbrižno spogleduje z vojaško agresijo, kar škodi regionalnemu miru," je novinarjem povedal tajvanski premier Su Tseng-čang .

Identifikacijsko območje protizračne obrambe je območje zunaj ozemlja države in nacionalnega zračnega prostora, a gre hkrati za območje, ki ga države samostojno določajo in zaradi zagotavljanja varnosti nadzorujejo. Tehnično gre za mednarodni zračni prostor, zato Kitajska letala tudi tokrat niso letela na tajvanskem nebu. Kitajska sicer samostojnosti Tajvana ne priznava in otok obravnava kot svoje ozemlje.