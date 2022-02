Tajvan obsodil srečanje Putina in Ši Džinpinga tik pred začetkom olimpijskih iger

Potem ko sta ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Ši Džinping na srečanju potrdila dobre odnose med državama in potrdila nov posel za dobavo plina, so se odzvale tajvanske oblasti. Te menijo, da Kitajska s krepitvijo odnosov z Rusijo tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger sramoti olimpijski duh.

Vladimir Putin je na srečanju s kitajskim kolegom Ši Džinpingom dejal, da se vezi med državama postopno razvijajo po poti prijateljstva in strateškega partnerstva in so resnično brez primere. Državi po besedah kitajskega predsednika podpirata tudi prizadevanja, da zavarujeta svoje temeljne interese. Rusija je med drugim izrazila podporo kitajskemu stališču, da je Tajvan neodtujljiv del Kitajske.

Tajvansko zunanje ministrstvo je dejalo, da Kitajska nenehno širi lažne novice, da otok predstavlja del Ljudske republike Kitajske. "Ne samo da povečujejo gnus Tajvancev do arogance in ustrahovanja kitajske vlade, s tem tudi drugim državam jasno kažejo zlovešči obraz agresije kitajskega komunističnega režima in škode, ki jo ta povzroča."

icon-expand Vladimir Putin in Ši Džinping sta se srečala tik pred začetkom olimpijskih iger v Pekingu. FOTO: AP