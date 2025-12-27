Naslovnica
Tujina

Tajvan stresel močan potres

Tajpej, 27. 12. 2025 16.49

Avtor:
STA N.L. Ti.Š.
Potres na Tajvanu

Severovzhodno obalo Tajvana je stresel močan potres z magnitudo sedem, je sporočil tajvanski meteorološki urad. Ameriška geološka služba (USGS) pa je pozneje moč potresa ocenila na magnitudo 6,6. Poročil o morebitni škodi ali žrtvah za zdaj še ni.

Potres je Tajvan prizadel okoli 23. ure po lokalnem času, in sicer na globini 73 kilometrov v morju pri okrožju Yilan. Po poročanju lokalnih medijev so se stavbe zibale v mestu Tajpej, potres pa so čutili po vsem Tajvanu.

To je bil sicer že drugi večji potres, ki je ta teden prizadel otok. V sredo je namreč Tajvan stresel potres z magnitudo 6. Tajvan je zaradi svoje lege na robu dveh tektonskih plošč blizu Pacifiškega ognjenega obroča pogosta tarča potresov.

potres Tajvan

