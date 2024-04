Tajvan stresel najmočnejši potres v zadnjih 25 letih

Epicenter potresa je bil v morju, 18 kilometrov južno od mesta Hualien, in v globini 34,8 kilometra. Kot poroča BBC, se je v mestu zrušilo več zgradb, nekaj ljudi pa je ujetih v ruševinah.

Tajvanska gasilska služba je sporočila, da so umrle štiri osebe, 57 je ranjenih. Ena od žrtev je umrla v narodnem parku Taroko, potem ko je nanjo padlo kamenje.

Japonska meteorološka agencija je uvodoma izdala opozorilo pred valovi cunamija visokimi do tri metre, vendar je kasneje opozorila na valove višine do enega metra. Podobno opozorilo so izdale oblasti na Tajvanu.