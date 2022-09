Tajvan streslo že več kot 70 popotresnih sunkov, najmanj ena smrtna žrtev

Epicenter današnjega potresa magnitude 5,9 je bil v okrožju Hualien na globini 13,4 kilometrov. Popotresni sunki so na otoku povzročili veliko škodo. Trije mostovi v mestu Hualien so se porušili ali pa so poškodovani na različnih odsekih. Zaradi zemeljskih plazov, ki blokirajo ceste, je na gori Liushishi ostalo ujetih okoli 400 ljudi.

Potresi so povzročili tudi motnje v prometu na vzhodu Tajvana, saj je na postaji Dongli iztirilo šest vagonov, pri čemer pa ni bilo poškodovanih. Več kot 7000 gospodinjstev v mestecu Yuli je medtem ostalo brez elektrike. Izpade elektrike so doživela tudi nekatera gospodinjstva v preostalih mestih, vključno s prestolnico Tajpej.

Po podatkih reševalcev je doslej življenje izgubila najmanj ena oseba. V mestu Yuli je umrl delavec v cementarni, na katerega se je zrušila mehanizacija. Zdravniško oziroma bolnišnično pomoč je potrebovalo 79 ljudi.

V nedeljo jugovzhodni del Tajvana stresel močan potresni sunek magnitude 6,9

Kot smo poročali, je v nedeljo ob 14.44 jugovzhodni del Tajvana stresel močan potresni sunek magnitude 6,9, je sporočil ameriški seizmološki urad USGS. Potres je povzročil precejšnjo gmotno škodo. Številne stavbe so poškodovane, najmanj en človek je umrl.