Vlak v tovorno vozilo trčil s hitrostjo več kot 120 kilometrov na uro

Trčenje je bilo tako silovito, da so bili prednji vagoni v trenutku povsem uničeni, nekaj potnikov pa je ostalo ujetih v vlaku. Preiskovalci nesreče so se osredotočili na gradbeno vozilo, ki je bilo parkirano na cesti nad progo, preden je nenadoma zdrsnilo na železniške tire. 49-letni voznik tovornjaka je v priporu, tožilci pa skušajo ugotoviti, ali je pozabil zategniti ročno zavoro.

Voznik se je v nedeljo v solzah opravičil javnosti in obljubil, da bo sodeloval pri preiskavi, prav tako je pripravljen prevzeti odgovornost za nesrečo.

V najhujši železniški nesreči v zadnjih 70 letih v Tajvanu, ki se je zgodila pretekli petek, je umrlo najmanj 50 ljudi. Poškodovanih je bilo okoli 200 potnikov. Med žrtvami so tudi družine in majhni otroci. Do zdaj so identificirali vse žrtve, razen ene. V bolnišnici je 35 potnikov.

Nesreča se je zgodila ob začetku štiridnevnega praznika čiščenja grobov, med katerim se številni Tajvanci odpravijo na pot. Vlada je napovedala različne oblike finančne in socialne pomoči za družine umrlih in preživele.