Ameriške specialne enote nameščene na Tajvanu

Su Tzu-yun , direktor Oddelka za obrambno strategijo in vire na Inštitutu za nacionalne obrambne in varnostne raziskave, je tajvansko televizijo TVBS povedal, da so "zelene baretke posebne sile, ki skrbijo za preprečevanje infiltracije sovražnika, še posebej, v sodelovanju s tajvanskimi amfibijskimi izvidniškimi bataljoni. Vključujejo 1. izvidniško četo v Kinmenu, 2. izvidniško četo v Matsuju in 3. izvidniško četo v Penghuju, pa tudi na ustju reke Tamsui."

Portal poroča, da enota za zvezo sil za posebne operacije (SOFLE) širi svoj program usposabljanja na Tajvanu. To vključuje pošiljanje tričlanskih ekip zelenih beretk, ki bodo nameščene v bazah 101. tajvanskega amfibijskega izvidniškega bataljona. V nasprotju s preteklostjo, ko je ameriška vojska le obiskovala Army Airborne Training Center, ki se zdaj nahaja na novi lokaciji v Pingtungu in Guguan Special Forces Training Center, bodo sedaj vojaki tam nameščeni stalno.

V intervjuju za CNN leta 2021 je predsednica Tsai Ing-wen prvič v zgodovini Tajvana priznala, da so v državi ameriške enote, informacija o zelenih beretkah pa prvič omenja njihovo namestitev oz. stalno prisotnost.

Tajvansko ministrstvo za nacionalno obrambo je dejalo, da je ameriški zakon namenjen pomoči Tajvanu pri razvoju celovitega usposabljanja in institucionaliziranih zmogljivosti. "Izmenjave s tujimi vojskami bodo potekale po letnih načrtih, podrobnosti tovrstnih aktivnosti pa ne bomo komentirali," so povedali za Taiwan News.

Ameriško ministrstvo za obrambo je v odzivu dejalo, da ne komentira specifičnih operacij, angažmajev in usposabljanj. "Poudarjamo, da naša podpora in obrambni odnosi s Tajvanom ostajajo usklajeni s trenutno grožnjo, ki jo predstavlja Ljudska republika Kitajska. Naša zaveza Tajvanu je trdna kot kamen in prispeva k ohranjanju miru in stabilnosti v Tajvanski ožini in v regiji. Kot veste, Združene države zasledujejo dolgoletno politiko ene Kitajske, ki jo vodi zakon o odnosih s Tajvanom. V skladu z zakonom dajejo Združene države Tajvanu na voljo obrambna sredstva in storitve, ki so potrebne za vzdrževanje zadostne zmogljivosti za samoobrambo."

Odnosi med Pekingom in Tajpejem so že nekaj časa dodatno zaostreni, Ljudska republika Kitajska pa ZDA že dalj časa obtožuje spodbujanja separatizma na otoku in nevarne eskalacije v regiji.