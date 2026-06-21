Tajvanski pomorščaki obudili eno največjih selitev v zgodovini

Domorodna ljudstva Tajvana, ki danes predstavljajo le še majhen delež prebivalstva otoka, veljajo za prednike številnih skupin, ki so naselile območja od Havajev in Velikonočnega otoka v vzhodnem Pacifiku pa vse do Madagaskarja ob vzhodni obali Afrike. Ne povezujejo jih le genetske in jezikovne sorodnosti, temveč tudi navigacijske sposobnosti, ki so jih podedovali od prednikov. Slednji so namreč z zelo preprostimi plovili premagovali izjemne razdalje in uspešno našli pot do majhnih kopenskih območij. Ta potovanja še dandanes veljajo za ene največjih selitev v zgodovini človeštva, piše CNN. In tako se je 20 pripadnikov ljudstva Tao s tajvanskega otoka Lanyu odpravilo na približno 179 kilometrov dolgo plovbo. Izmenično so veslali proti močnim tokovom, da bi dosegli ljudstvo Ivatan na otoku Batan, ki leži na skrajnem severu Filipinov, s tem pa ponovili pot, za katero domnevajo, da so jo prvič opravili njihovi predniki pred več kot 4000 leti.

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Na pot so se odpravili s kanujem, ki ga je izdelalo več kot 200 ljudi iz šestih plemenskih skupnosti, poimenovali pa so ga "Ovayan", kar pomeni "Zlato prijateljstvo". Pri izdelavi so uporabili tradicionalne metode spajanja posebej obdelanega lesa, pri katerih niso potrebovali žebljev. "Če je površina neravna, z majhnimi izboklinami tu in tam, bo upor morja precej večji," je v promocijskem videoposnetku povedal ladjedelnik Hsieh Chen-Hsiung. Podvig je podprla tajvanska vlada. In pot jim je uspela, ob prihodu so jih pričakali domačini, ki so jih sprejeli s plesnim nastopom in bobni. "To ni le pomemben dan za Tihi ocean, temveč tudi dan spomina za avstronezijska ljudstva," je dejal Maraos, predsednik Tajvanske fundacije za kulturo domorodnih ljudstev (IPCF). Maraos, tako kot številni pripadniki ljudstva Tao, uporablja samo eno ime. Odprava naj bi obudila pomorsko pot, ki je sicer niso uporabljali že 300 let in ki je bila v preteklosti skoraj nemogoča, predvsem zaradi pomanjkanja zemljevidov in zaradi preprostih plovil, ki so jih nekoč uporabljali ti izjemni pomorščaki v kanalu Bashi.

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O ljudstvu Tao