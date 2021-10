Tajvanska predsednica: Grožnja Kitajske se povečuje vsak dan

Predsednica Tajvana Caj Ing Ven je v luči naraščajočih napetosti med ZDA in Kitajsko Tajvan označila za "svetilnik" demokracije. "Vsak dan se trudimo, da bi zaščitil tako sebe kot tudi svojo demokracijo in ob tem poskrbeli, da bodo imeli naši ljudje takšno svobodo, kot si jo zaslužijo," je dejala v intervjuju za ameriški CNN.

V zadnjem času so se napetosti glede Tajvana bistveno zaostrile. Danes so odnosi med Tajpejem in Pekingom na najnižji točki v zadnjih desetletjih. V začetku tega meseca je kitajska vojska na tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe (ADIZ) poslala rekordno število vojaških letal.

Prva predsednica, ki je potrdila prisotnost ameriške vojske na otoku

Caj Ing Ven je postala tudi prva tajvanska predsednica, ki je potrdila prisotnost ameriške vojske na otoku. Ta naj bi bila tam zaradi usposabljanja. Zadnja ameriška garnizija naj bi Tajvan sicer zapustila leta 1979, vendar pa so lani številni mediji namigovali, da se je vojska vrnila na otok. Ameriška vojska je v začetku leta 2020 objavila, nato pa izbrisala videoposnetek, ki prikazuje posebne enote ameriške vojske, kako usposabljajo vojake na Tajvanu.