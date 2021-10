Tajvanska predsednica sporoča, da ne bodo popustili pritisku Pekinga

"Upamo na umiritev odnosov na obeh straneh ožine in ne bomo prenagljeno ukrepali, vendar pa ne bi smelo biti nobenih iluzij, da bo tajvansko ljudstvo popustilo pritisku," je dejala predsednica v govoru ob državnem prazniku v prestolnici Taipei.

Tajvan bo še naprej krepil svojo obrambo in pokazal odločenost, da se brani, je zatrdila Tsaijeva in dodala, da nihče ne more prisiliti Tajvana, "da se poda na pot, ki nam jo je določila Kitajska". Ta pot ne ponuja "ne svobodnega in demokratičnega življenja ne suverenosti" za 23 milijonov Tajvancev.