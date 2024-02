'Tako hitro, kot je smučal Jure Franko, naj BiH napreduje na poti v EU'

"Igre v Sarajevu so bile, kot je pred dnevi v eni svojih kolumn zapisal legendarni slovenski novinar Branko Soban, zadnje olimpijske igre s človeškim obrazom. Bile so izjemen športni dogodek, ki je združil srca in duše vseh nas, ki smo takrat lahko spremljali ta nepozabni spektakel. Te zimske olimpijske igre so predstavljale vrhunec športa, strpnosti in enotnosti," je v svojem nagovoru uvodoma povedala Nataša Pirc Musar.

Tudi sama se kot navdušena športnica in navijačica spominja, kako so se športnice in športniki z vsega sveta zbrali na prenovljenem stadionu Koševo. Kot 16-letnica je takrat strastno navijala za naše športnice in športnike. "Naši športniki so bili junaki, ki so nosili naše barve, naše zastave. In prav tukaj na Bjelašnici so se odvijale nepozabne smučarske tekme, ki so povezovale ljudi in narode. Jure Franko, ki je takrat nosil jugoslovansko zastavo, je postal legenda, simbol enotnosti in ponosa vseh v nekdanji skupni državi."

Vendar pa kljub vsemu navdušenju in veselju, ki smo ga delili ob teh igrah, nikakor ne moremo prezreti dejstva, da je kasnejša zgodovina žal prinesla tudi temno plat, je poudarila. "Sarajevo, ki je bilo nekoč prizorišče športnega spektakla, je postalo žrtev krute vojne, in tudi to mesto, kjer zdaj stojimo, je bilo priča tragičnim dogodkom, ki si jih nihče od nas ni predstavljal niti v najhujših nočnih morah."