'Tako Izrael kot Gaza sta zagrešila vojne zločine: umor, spolno nasilje, mučenje'

Poročila preiskovalne komisije ZN se začenjajo 7. oktobra, na dan, ko so Hamas in druge palestinske oborožene skupine začele morilski pohod na jugu Izraela, ubile več kot 1200 ljudi, večinoma civilistov, okoli 250 ljudi pa je bilo zajetih kot talcev, piše CNN.

Med vojnimi napadi na ta dan, ki jih navedla komisija, spadajo namerno vodenje napadov na civiliste, umor ali namerno ubijanje, mučenje, nečloveško ali kruto ravnanje in jemanje talcev, vključno z otroki. Našli so še dokaze o oskrunitvi trupel, tudi spolni oskrunitvi, obglavljanju in sežiganju. Otroke, ki so bili priča temu nasilju, so snemali v propagandne namene, so še opozorili v poročilu. Prepričani so še, da izraelskim oblastem ni uspelo zaščititi civilistov na jugu Izraela.

In zaradi teh pobojev je Izrael napovedal vojno Hamasu in začel brutalen napad na Gazo, ki je po podatkih zdravstvenih organov v Gazi uničil velik del te gosto naseljene enklave in ubil več kot 37.000 ljudi.

Komisija je ugotovila, da je Izrael v prvih dveh mesecih konflikta zagrešil vojne zločine in zločine proti človečnosti, ki so opredeljeni kot obsežen, sistematičen napad na civilno prebivalstvo. Med domnevnimi vojnimi zločini Izraela so lakota, samovoljno pridržanje ter ubijanje in pohabljanje "več deset tisoč otrok". V poročilih, ki sicer obsegajo več kot 200 strani, je navedeno, da sta tako Izrael kot Hamas izvajala spolno nasilje in mučenje ter namerno napadala civiliste.