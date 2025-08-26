Tako je videti, ko kanader poleti v ogenj

Hrvaški piloti so od 16. junija do 25. avgusta vzdolž jadranske obale gasili kar 69 požarov, ob tem pa so opravili še 52 izvidniških poletov, s katerimi so preverjali, ali kje gori. Skupaj so opravili 2.973 poletov in nabrali 525 ur letenja, je hrvaško ministrstvo za obrambo ob zgovornih posnetkih dodalo še nekaj statističnih podatkov. Dodali so, da so med gašenjem skupaj odvrgli 14.280 ton vode in porabili 12.876 litrov penila za gašenje.

Gasiti so pomagali tudi v tujini, in sicer v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Izraelu.