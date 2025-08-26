Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Tako je videti, ko kanader poleti v ogenj

Zagreb, 26. 08. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
5

Hrvaško ministrstvo za obrambo je objavilo kolaž posnetkov, narejenih iz pilotske kabine letal za gašenje požarov. Tako lahko vidimo, kakšen je pogled skozi okno, ko letalo poleti v ogenj oziroma dim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaški piloti so od 16. junija do 25. avgusta vzdolž jadranske obale gasili kar 69 požarov, ob tem pa so opravili še 52 izvidniških poletov, s katerimi so preverjali, ali kje gori. Skupaj so opravili 2.973 poletov in nabrali 525 ur letenja, je hrvaško ministrstvo za obrambo ob zgovornih posnetkih dodalo še nekaj statističnih podatkov. Dodali so, da so med gašenjem skupaj odvrgli 14.280 ton vode in porabili 12.876 litrov penila za gašenje. 

Gasiti so pomagali tudi v tujini, in sicer v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Izraelu. 

kanader letalo gašenje požar hrvaška
Naslednji članek

Hči Gisele Pelicot: Mama mi ne verjame, da sem bila tudi jaz očetova žrtev

Naslednji članek

Konec upanja za rusko alpinistko, ujeto na ledeni gori

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Glotar
26. 08. 2025 15.39
+1
kaj je to kanader?...ta beseda sploh ne obstaja....
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
26. 08. 2025 15.36
+2
Mene samo Leonardo ZANIMA!
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
26. 08. 2025 15.47
DiCaprio .... s propeljerjem ..
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
26. 08. 2025 15.48
Mikelanđelo 🤏👍🕯️
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
26. 08. 2025 15.27
+2
Kako je pa za videti Traktor ... !!??
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155