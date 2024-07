'Tako kot smo vstopili v Karabah in Libijo, tako bomo tudi k njim'

Turški voditelj grozi z morebitnim vojaškim posredovanjem ob vse večjih napetostih zaradi konflikta v Gazi. Njegova retorika zopet vzbuja strah pred širšim konfliktom v regiji, čeprav so bile med Turčijo in Izraelom večkrat izmenjane besede groženj in žalitev. Kmalu po Erdoganovi izjav, pa se je oglasil še izraelski minister Israel Katz in dejal, da Turčija "stopa po stopinjah nekdanjega iraškega diktatorja Sadama Huseina".

Na srečanju vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) v severovzhodnem mestu Rize ob Črnem morju je Erdogan znova jasno poudaril svojo zaskrbljenost glede stanja v Gazi in dejal, da mora biti "Turčija zelo močna, da Izrael Palestini ne bi storil absurdnih stvari".

Recep Tayyip Erdogan FOTO: AP icon-expand

"Tako kot smo vstopili v Karabah, tako kot smo vstopili v Libijo, tako bomo vstopili tudi k njim," je navzočim dejal Erdogan. Turški voditelj se sicer pogosto poslužuje teh zgodovinskih primerjav, da bi pritegnil podporo, a vendar je Turčija zelo pomemben vojaški akter. Ima namreč drugo največjo vojsko v Natu in kot so že večkrat poudarili, so pripravljeni na večje posege v regiji, tudi v Siriji in Iraku, piše Politico.

Turčija namreč podpira libijsko vlado premierja Abdula Hamida Dbeibaha v Tripoliju, in je leta 2020 v to afriško državo poslala vojake, da bi podprli njeno upravo, ki jo podpirajo Združeni narodi. Do sedaj pa so zanikali, da naj bi v separatistično regijo Gorski Karabah, za katero se Azerbajdžan bori že desetletja proti Armeniji, poslali svojo vojsko. So pa zavezniku Azerbajdžanu obljubili podporo "z vsemi sredstvi", ki vključuje vojaško usposabljanje in zagotavljanje naprednih bojnih brezpilotnih letal in druge vojaške opreme.

Seveda se je na njegove besede hitro odzval izraelski zunanji minister Israel Katz in pripomnil, da gre Erdogan vse bolj po stopinjah Sadama Huseina. "Erdogan gre po stopinjah Huseina in grozi, da bo napadel Izrael. Naj se le spomni, kaj se je tam zgodilo in kako se je končalo," je zapisal, misleč na iraškega predsednika, ki so ga leta 2003 ujele ameriške sile, ko se je skrival v luknji blizu kmetije v Tikritu, kasneje pa je bil usmrčen. Erdogan je sicer že od začetka ofenzive v Gazi kritiziral ravnanje Izraela, izraelskega voditelja Benjamina Netanjahuja pa obtožil genocida, ustvaril vso trgovino z Izraelom in odpoklical turškega veleposlanika. Izrael pa je v zameno odpoklical svoje diplomate in Ankaro obtožil, da podpira Hamas in Iran. In po stopinjah Erdogana, so šli tudi na turškem zunanjem ministrstvu in Netanjahuja primerjali z nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem. "Tako kot se je končal genocidni Hitler, se bo končal tudi genocidni Netanjahu," je po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu v izjavi sporočilo turško zunanje ministrstvo. "Tako kot so odgovarjali genocidni nacisti, bodo odgovarjali tudi tisti, ki želijo uničiti Palestince," so dodali. "Človeštvo bo stalo ob strani Palestincem, ne boste jih uničili."