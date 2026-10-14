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Plaz kritik po prvem nastopu: 'Tako slabo, da ne veš, kam gledati'

Washington, 14. 10. 2026 11.30 pred 19 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.S.
Katie Zacharia

Katie Zacharia, nova tiskovna predstavnica Bele hiše, je prvič stopila pred novinarje, s svojim prvencem pa je vse prej kot navdušila. Njen nastop so mediji označili za "brutalen" in "bizaren", dopisnik britanskega časnika Guardian jo je celo označil za "AI-avatarja". Kako dolgo se bo Zacharia obdržala na položaju, se sprašujejo tudi znotraj Bele hiše.

Prvi nastop 41-letne Katie Zacharia, dolgoletne konservativne politične komentatorke na Fox News, je trajal le 14 minut, kar je neobičajno malo za novinarske konference tiskovnih predstavnikov Bele hiše.

Prvih osem minut je brala seznam dosežkov Trumpove administracije, nato pa je odgovorila le na tri vprašanja in naposled izginila. "Prvič je stopila na govorniški oder z vso toplino, modrostjo in politično spretnostjo AI-avatarja," je zapisal dopisnik Guardiana iz Washingtona David Smith.

Katie Zacharia je na položaju nasledila Karoline Leavitt.
Katie Zacharia je na položaju nasledila Karoline Leavitt.
FOTO: AP

Po besedah Smitha je Zacharia brala iz vnaprej pripravljenih zapiskov, pri čemer je ves čas nerodno pogledovala proti občinstvu, se smehljala v neprimernih trenutkih in poudarjala napačne besede. "Bilo je slabo. Tako slabo, da se ti zvijejo prsti na nogah in ne veš, kam gledati. Karoline Leavitt je vsaj znala prodati svojo propagando. Očitno je Trumpova ekipa za odnose z javnostmi našla nove in izvirne načine za mučenje novinarjev," je dodal Smith.

Zacharia je po videzu – blond lasje, sijoč videz – precej podobna svojima predhodnicama na položaju Kayleigh McEnany in Karoline Leavitt. Trumpa naj bi navdušila s svojimi nastopi na televiziji Fox News.

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Je pa večja uganka njena preteklost. 41-letnica trdi, da je po poklicu odvetnica, a ameriški mediji niso našli dokazov, da bi opravila pravosodni izpit v zveznih državah, kjer je živela in delala. O tem so jo spraševali tudi na njeni prvi konferenci v Beli hiši. Na vprašanje, kdaj je opravila izpit, je podala neprepričljiv odgovor. "Ko sem se preselila na Kitajsko." Kitajska zakonodaja sicer tujcem prepoveduje opravljanje izpita.

Katie Zacharia je nekdanja politična komentatorka na televiziji.
Katie Zacharia je nekdanja politična komentatorka na televiziji.
FOTO: AP

Po nastopu so se na spletu že pojavila ugibanja, kako dolgo bo Zacharia zdržala na položaju. Enako se sprašuje tudi več svetovalcev in uradnikov iz Bele hiše, ki so spregovorili za CNN. Eden od njih je novinarsko konferenco označil za "brutalno", ostali pa so njen nastop opisali kot nenavaden, neroden, tog in na trenutke neprijeten.

"Mislim, da ji je šlo zelo dobro," je njen nastop komentiral Trump.
"Mislim, da ji je šlo zelo dobro," je njen nastop komentiral Trump.
FOTO: AP

Ob tem so izrazili začudenje, zakaj je Trumpova ekipa Zachario tako hitro poslala pred novinarje. Vir je za CNN dejal, da je bil Trump tisti, ki je zahteval, da Zacharia izvede nastop, čeprav so imeli nekateri sodelavci pomisleke.

"Nedvomno vsi pogrešamo Karoline (nekdanja tiskovna predstavnica, op. a.)," je izpostavil eden od neimenovanih svetovalcev.

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KOMENTARJI16

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Saul Goodman
14. 10. 2026 12.10
Ta ima končano univerzo how to suck co.......
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0 0
Bolfenk2
14. 10. 2026 12.10
Po Trumpu, njegovi predstavnici, po Janši, po Stevotu je treba tolči, drugače ni
Odgovori
0 0
abc123def456
14. 10. 2026 12.09
ravno prav za trumpa. si ustrezata.
Odgovori
0 0
Paradox
14. 10. 2026 12.08
Bejba je nastavljena, da preusmerja pozornost stran od Trumpa. Vse jasno.
Odgovori
+2
2 0
alien number 9
14. 10. 2026 12.08
to predstavlja IQ amerišle vlade...........in večino američanov-----žal
Odgovori
+2
2 0
čebelinko
14. 10. 2026 12.07
Če je bil cel nastop tak, kot je vidno iz posnetka, je absolutno neprimerna za svoj položaj. Če bi v osnovni šoli takole seminarsko predstavljala, bi dobila 1. Sicer imamo pa tudi mi v političnih krogih kar nekaj ljudi, ki so absolutno neprimerni, ampak se nekako držijo "visoke plače".
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+2
2 0
Limonček60
14. 10. 2026 12.05
Ma koga ta'češplja'briga.Plastik,fantastik,pa to
Odgovori
+2
2 0
enaleteca
14. 10. 2026 12.02
Barbie varianta
Odgovori
+4
4 0
Houdre
14. 10. 2026 12.01
Pisuni,a ne bi kaksno napisali na temo DVK sp kjer delajo malo po svoje🤮🤮🤮🤮
Odgovori
-3
1 4
Cmrlj3
14. 10. 2026 12.08
No no. Če puklastemu rezultat referenduma ni všeč, to ne pomeni, da DVK dela nekaj po svoje.
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+1
1 0
Roadkill
14. 10. 2026 12.01
Za gl.pe Američane je dobr
Odgovori
+5
5 0
royayers
14. 10. 2026 11.54
Hja, Trumpov botox kader, vse iste, lepe, malo manj pa pametne. Sicer pameti pri tej administracije niti ne potrebujejo, ce smo posteni. Ona je bolj za na Only Fans, kot za mikorofon. No, mogoce Donijev mikrofon. Od vseh zensk, ki ga obkrozajo, samo Melanija ni njegov tip.
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+4
5 1
Fery Zaka
14. 10. 2026 11.53
Punče ima lase pobarvane na blond in spolirane zobe u nulo. To je mnogo več kvalifikacij, kot jih je potrebnih pri Trampu. Ni zato tam, da bo govorila in se delala pametno. Ker to dvoje ji očitno ne gre.
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+5
5 0
pingvinislo5
14. 10. 2026 11.51
tako umetna in zategnjena.... da zgleda kot da je AI zgenerirana...
Odgovori
+4
5 1
Ewan Braun
14. 10. 2026 11.57
Pejt nazaj u frižider Pingwin, pa pazi da ti hekerji ne skuhajo jajc..
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
14. 10. 2026 11.51
USA zobovje ima
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+4
4 0
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