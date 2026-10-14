Plaz kritik po prvem nastopu: 'Tako slabo, da ne veš, kam gledati'

Prvi nastop 41-letne Katie Zacharia, dolgoletne konservativne politične komentatorke na Fox News, je trajal le 14 minut, kar je neobičajno malo za novinarske konference tiskovnih predstavnikov Bele hiše. Prvih osem minut je brala seznam dosežkov Trumpove administracije, nato pa je odgovorila le na tri vprašanja in naposled izginila. "Prvič je stopila na govorniški oder z vso toplino, modrostjo in politično spretnostjo AI-avatarja," je zapisal dopisnik Guardiana iz Washingtona David Smith.

Katie Zacharia je na položaju nasledila Karoline Leavitt. FOTO: AP

Po besedah Smitha je Zacharia brala iz vnaprej pripravljenih zapiskov, pri čemer je ves čas nerodno pogledovala proti občinstvu, se smehljala v neprimernih trenutkih in poudarjala napačne besede. "Bilo je slabo. Tako slabo, da se ti zvijejo prsti na nogah in ne veš, kam gledati. Karoline Leavitt je vsaj znala prodati svojo propagando. Očitno je Trumpova ekipa za odnose z javnostmi našla nove in izvirne načine za mučenje novinarjev," je dodal Smith. Zacharia je po videzu – blond lasje, sijoč videz – precej podobna svojima predhodnicama na položaju Kayleigh McEnany in Karoline Leavitt. Trumpa naj bi navdušila s svojimi nastopi na televiziji Fox News.

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Je pa večja uganka njena preteklost. 41-letnica trdi, da je po poklicu odvetnica, a ameriški mediji niso našli dokazov, da bi opravila pravosodni izpit v zveznih državah, kjer je živela in delala. O tem so jo spraševali tudi na njeni prvi konferenci v Beli hiši. Na vprašanje, kdaj je opravila izpit, je podala neprepričljiv odgovor. "Ko sem se preselila na Kitajsko." Kitajska zakonodaja sicer tujcem prepoveduje opravljanje izpita.

Katie Zacharia je nekdanja politična komentatorka na televiziji. FOTO: AP

Po nastopu so se na spletu že pojavila ugibanja, kako dolgo bo Zacharia zdržala na položaju. Enako se sprašuje tudi več svetovalcev in uradnikov iz Bele hiše, ki so spregovorili za CNN. Eden od njih je novinarsko konferenco označil za "brutalno", ostali pa so njen nastop opisali kot nenavaden, neroden, tog in na trenutke neprijeten.

"Mislim, da ji je šlo zelo dobro," je njen nastop komentiral Trump. FOTO: AP