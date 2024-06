Tako zelo pekoče, da so Danci rekli 'ne'

"Le kaj jim je?" To se o Dancih sprašuje Južna Koreja po tem, ko se je danska uprava za varno hrano odločila za odpoklic pekočih pripravkov instant rezancev iz Južne Koreje. Razlog pa - možna nevarnost akutne zastrupitve, še posebej pri otrocih in mladih, ki so sodelovali v spletnih izzivih, kdo poje čim bolj pekočo jed. Iz Južne Koreje danskim oblastem sporočajo, da izdelke izvažajo po vsem svetu, Danci pa da so edini, ki so se odločili, da so trije izdelki preveč pekoči za varno uporabo. Prav tako pa ne obstajajo predpisi o tem, kaj je preveč pekoče.