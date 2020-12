Močan potres je nekaj minut čez poldne stresel Hrvaško. Po podatkih EMSC je bila moč 6,2 po Richterjevi lestvici, epicenter pa 3 km od Petrinje. Potres, ki je najbolj prizadel Petrinjo, je terjal tudi žrtve, poškodovane pa so bile stavbe po celotni osrednji Hrvaški. Mnogo jih je bilo uničenih, pričevanja ljudi pa kažejo, da so potres čutili v skoraj vseh sosednjih državah.

Takoj po potresu so se oglasili prebivalci Petrinje, ki so sporočili, da je bilo dogajanje grozno in je trajalo celo večnost."Še vedno se mi vrti od tresenja, kaj nas še čaka, naj nam Bog pomaga."

Hrvaški Index poroča, da so ljudje potres čutili v središču Osijeka, kjer so se tla tresla 10 sekund. "Živim v samem središču mesta v prvem nadstropju stavbe, majali so se božična smreka, lestenci, tudi pohištvo, zibalo me je na stolu, skupaj s stolom. Zelo neprijetno."

Drugi prebivalec Osijeka je zapisal: "Sedim na stolu, stol se ziba, okno se trese, zaslon prenosnika se premika in v glavi se mi vrti kot še nikoli."Potres so čutili v Đakovu, pa tudi v Zadru. "Zelo neprijeten občutek. Smo v tretjem nadstropju bloka, omare in tudi lestenci so se tresli, voda v kozarcu se je dolgo umirjala, kar je dokaz, da je bil res močan." Prebivalci so poročali, da so tokratni potres čutili močneje kot tistega spomladi v Zagrebu. Tudi Reko je pošteno streslo. V Slavonskem brodu je več ljudi zbežalo na ulico, prebivalec Pitomač pa je razlagal, da se je njegova hiša zibala, kot da bi bila na vodi. "Grd občutek. Takoj sem zagrabil spečega otroka in zbežal iz hiše." Podobno so čutili tudi v Dubrovniku, kjer so se tla tresla 15 sekund. "Komoda in omara sta se tresli, mobitel je padel s kavča. Grozen občutek."

Iz Postojne poročajo, da so se zibali 20 sekund. Čutili so ga tudi v Beogradu in Sarajevu, od koder prebivalcem epicentra sporočajo, naj se držijo. Po poročanju hrvaškega portala 24sata so potres čutili tudi v nemškem Passauu in v Budimpešti. Da je se je potres čutil vse do Neaplja pa poročajo italijanski mediji. La Repubblica piše, da so se prestrašili tudi v Italiji, zlasti na področjih ob Jadranski obali. O potresu so gasilcem poročali prebivaci iz Bolzana, Bergama, Milana, Firenc pa vse do Neaplja.