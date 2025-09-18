Svetli način
Tujina

Takojšnje prekinitve ognja v Gazi ne bo, ZDA vložile veto

New York, 18. 09. 2025 21.52 | Posodobljeno pred eno minuto

ZDA so pričakovano vložile veto na predlog resolucije Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnje premirje v Gazi, izpustitev talcev in dostop humanitarne pomoči. Predlog je oblikovalo deset držav - med njimi Slovenija - in je imel podporo 14 članic Varnostnega sveta.

Glasovanje o predlogu resolucije Varnostnega sveta ZN
Glasovanje o predlogu resolucije Varnostnega sveta ZN FOTO: Profimedia

ZDA so veto napovedale že v času pogajanj o besedilu predloga, ki je bil najprej mišljen le kot poziv za dostop humanitarne pomoči, države članice Varnostnega sveta pa so kasneje dodale še zahtevo o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev.

Ne vsebuje pa jasne obsodbe Hamasa in napada na Izrael 7. oktobra 2023, kar so ZDA na jubilejnem 10.000 zasedanju Varnostnega sveta ZN izkoristile kot utemeljitev za nov veto na predlog resolucije, ki zadeva Izrael.

Poleg Slovenije so pri pripravi predloga resolucije sodelovale še Alžirija, Danska, Grčija, Gvajana, Pakistan, Panama, Južna Koreja, Sierra Leone in Somalija, torej vseh deset nestalnih članic Varnostnega sveta, podporo pa so izrazile štiri stalne članice - Kitajska, Rusija, Velika Britanija in Francija.

Predlog je izražal globoko zaskrbljenost nad širitvijo izraelskih vojaških operacij v Gazi, pozival k spoštovanju mednarodnega prava, zaščiti civilistov in zavrnil prisilne selitve civilnega prebivalstva.

Zahteval je takojšnjo in brezpogojno prekinitev ognja v Gazi, ponovil zahteve za takojšnjo izpustitev talcev Hamasa in drugih skupin ter odpravo vseh izraelskih omejitev na dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

Razmere v Gazi sredi septembra 2025
Razmere v Gazi sredi septembra 2025 FOTO: AP

Veleposlanica Danske Christina Markus Lassen je v imenu desetih držav predlagateljic pred glasovanjem dejala, da so se po več tednih posvetovanj odločili za ukrepanje zaradi katastrofalnega položaja civilistov v Gazi, ki se soočajo s stradanjem, medtem ko Izrael širi svoje vojaške operacije.

Predstavnica ZDA je pred glasovanjem dejala, da njihov veto ne more biti presenečenje, saj predlog resolucije ne obsoja Hamasa in med drugim ne potrjuje pravico Izraela do samoobrambe. Za trpljenje civilistov v Gazi je obtožila Hamas in zahtevala takojšnjo vdajo palestinskega gibanja.

