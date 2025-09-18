Takojšnje prekinitve ognja v Gazi ne bo, ZDA vložile veto

ZDA so veto napovedale že v času pogajanj o besedilu predloga, ki je bil najprej mišljen le kot poziv za dostop humanitarne pomoči, države članice Varnostnega sveta pa so kasneje dodale še zahtevo o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev.

Ne vsebuje pa jasne obsodbe Hamasa in napada na Izrael 7. oktobra 2023, kar so ZDA na jubilejnem 10.000 zasedanju Varnostnega sveta ZN izkoristile kot utemeljitev za nov veto na predlog resolucije, ki zadeva Izrael.

Poleg Slovenije so pri pripravi predloga resolucije sodelovale še Alžirija, Danska, Grčija, Gvajana, Pakistan, Panama, Južna Koreja, Sierra Leone in Somalija, torej vseh deset nestalnih članic Varnostnega sveta, podporo pa so izrazile štiri stalne članice - Kitajska, Rusija, Velika Britanija in Francija.

Predlog je izražal globoko zaskrbljenost nad širitvijo izraelskih vojaških operacij v Gazi, pozival k spoštovanju mednarodnega prava, zaščiti civilistov in zavrnil prisilne selitve civilnega prebivalstva.

Zahteval je takojšnjo in brezpogojno prekinitev ognja v Gazi, ponovil zahteve za takojšnjo izpustitev talcev Hamasa in drugih skupin ter odpravo vseh izraelskih omejitev na dostavo humanitarne pomoči v Gazo.