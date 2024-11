Taksi ni uspel ustaviti, z dvema osebama v vozilu zapeljal naravnost v morje

Kot poroča hrvaški portal Dalmacija danas , je splitska policija potrdila, da so v petek okoli 23.35 prejeli obvestilo, da je na Domagojevi obali v Splitu vozilo padlo v morje. Kot poroča Morski.hr, je v morje zapeljal taksi.

Policisti so na kraju opravili ogled in ugotovili, da voznik ni pravočasno ustavil zaradi neprilagojene hitrosti stanju in razmeram na cestišču. Vozilo, v katerem je bila v času nesreče poleg voznika še ena oseba, je tako končalo v morju, a na srečo v dogodku ni bil poškodovan nihče.

Voznika bodo sankcionirali zaradi prekrška po zakonu o varnostni cestnega prometa, zaradi dviga vozila iz morja pa je sicer policija obvestila tudi pristaniško kapitanijo.

Na spletu se je medtem pojavil tudi posnetek, na katerem je videti kako bel avtomobil zapelje proti morju ter nato s pomola zdrsne naravnost vanj.