Ena glavnih turističnih atrakcij v mestu MIijas so osli. Zaradi njih se v slikovito špansko mestece že desetletja zgrinjajo turisti z vsega sveta. Ker pa so bili v preteklosti osli preobremenjeni, predebele turiste so morali prevažati tudi v najhujši vročini, so se oblasti odločile, da temu naredijo konec. Niso sicer ukinili oslovske taksi službe, so pa oslom zagotovili boljše delovne pogoje.