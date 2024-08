Taksist v Dubrovniku prehiteval po pločniku

Nevesten taksist se je odločil pred seboj ustavljena vozila prehiteti kar po pločniku, najbrž pa ni računal na to, da ga bodo posneli. Posnetek zdaj razburja hrvaško javnost, ki se sprašuje, ali si taksisti – v Dubrovnik se jih poleti v želji po hitrem zaslužku preseli tudi lepo število s severa države – res lahko dovolijo vse. Hkrati opozarjajo na težave, ki so se začele, ko so odprli vrata platformam, kot je Uber.