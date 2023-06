Taksist v Splitu naj bi Američanu za 30 kilometrov zaračunal 900 evrov

"To se je zgodilo prvi dan po vplutju letalonosilke, nato pa naj bi poveljstvo ameriške ladje mornarjem prepovedalo uporabo taksijev," poroča medij, ki se je po razširitvi govoric odločil preveriti, ali je v njih kar resnice.

"Predvčerajšnjim je padel rekord v pohlepu in nesramnosti domačih taksistov. Eden od njih je Američanu z letalonosilke zaračunal 900 evrov za vožnjo iz splitskega pristanišča do Trogirja," govorice povzema hrvaški časnik Slobodna Dalmacija . Ki pa ob tem poudarja, da to ni bil edini pohlepni taksist v mestu. Drugi naj bi namreč za vožnjo od pristanišča do pet kilometrov oddaljenega nakupovalnega središča namreč zaračunal okoli 217 evrov.

Direktor splitske pristaniške uprave Vice Mihanović je potrdil, da so zgodbo o pohlepnih taksistih slišali tudi sami, a da je za zdaj še ne morejo potrditi. V zvezi s tem sicer niso prejeli nobene uradne pritožbe, je še povedal. So se pa obrtni zbornici pritožili drugi taksisti, ki pravijo, da jim je zaradi teh dogodkov upadel promet v pristanišču.

"Na možnost takšnih dogodkov smo opozarjali ob liberalizaciji trga taksijev. Zakon je omogočil, da vam enkrat za isto razdaljo zaračunajo 10 evrov, drugič pa 100 evrov. Žal v času sezone v turistična mesta prihajajo prevozniki z vseh koncev, omamljeni z zgodbami o lahkih in hitrih zaslužkih," so obrtni zbornici dejali v cehu prevoznikov. Pozvali so k enotnim tarifam voženj, lokalno upravo pa k nadzoru.

Po njihovih besedah je namreč domnevnih prevar še veliko več. Menijo, da bi se to umirilo, če bi imeli vsi prevozniki enake tarife

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je v splitsko pristanišče prispela v ponedeljek. Gre za največjo vojaško ladjo na svetu, ki lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev, njena celotna posadka pa šteje 4500 ljudi. V dolžino meri 330 metrov, v višino pa 76 metrov. Njena gradnja je stala 12,8 milijard ameriških dolarjev, še dodanih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih za raziskave in razvoj.