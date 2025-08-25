Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Oderuški taksist: 643 evrov za nekaj kilometrov dolgo vožnjo

Split, 25. 08. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Turistična sezona na Hrvaškem je znova v znamenju zgodb o oderuških taksistih. Tokrat je razburjenje povzročil primer iz Splita, kjer je voznik za vožnjo od pristanišča do mosta na Čiovo tujkam izstavil račun v višini kar 643 evrov.

Po poročanju hrvaških medijev so šokirane turistke posnele pogovor s taksistom, ki jim je pojasnil, da je cena kar 20 evrov na kilometer, pri čemer je dodal še, da je "Split glavno mesto" in da je to uradna tarifa. V nekem trenutku jim je povedal, da je to "zasebni taksi", ko so izrazile dvom, jim je pokazal celo natisnjen cenik v plastičnem ovitku ter dejal, da ima vsa potrebna dovoljenja.

Ali so vozniku na koncu plačale, ni znano, a splitski taksisti pravijo, da v mestu deluje manjša skupina posameznikov, ki izkorišča nevedne turiste, zlasti tiste, ki pridejo s katamaranom, poroča Net.hr. Običajna cena za pot do Čiova naj bi znašala okoli 70 evrov. 

Taksi na Hrvaškem
Taksi na Hrvaškem FOTO: Profimedia

Primer spominja na nedavno odmevno zgodbo iz Zagreba, kjer je Novozelandka Carol Cowan za kratko vožnjo od glavne železniške postaje do bližnje Frankopanske ulice odštela kar 1506 evrov. Nesrečna turistka, ki je bila na potovanju po Evropi po smrti svojega moža, je bila tako pretresena, da se je predčasno vrnila domov. Šele tri mesece po incidentu ji je taksist preko POS-terminala vrnil denar, potem ko je zadeva prišla v javnost in se je zanjo začela zanimati tudi policija.

Preberi še Turistki na Hrvaškem vrnili 1350 evrov, 150 jih obdržali za dva kilometra

Carol je za Net.hr povedala, da se je v Splitu, Zadru, Hvaru in na Plitvicah počutila dobrodošlo, a jo je neprijetno doživetje v Zagrebu povsem zaznamovalo. 

Split taksist turistke cena vožnje
Naslednji članek

Na Šolti izbruhnil obsežen požar

SORODNI ČLANKI

Turistki na Hrvaškem vrnili 1350 evrov, 150 jih obdržali za dva kilometra

Taksist v Splitu Italijanki spravil v jok: za vožnjo odšteli 550 evrov

Taksist v Splitu naj bi Američanu za 30 kilometrov zaračunal 900 evrov

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
25. 08. 2025 16.59
al pa pri nas vrnik lj 25 km od 80€ naprej
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
25. 08. 2025 16.59
Ja pa koga briga! A v sloveniji ni taxijev??? 🤬
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137