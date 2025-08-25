Oderuški taksist: 643 evrov za nekaj kilometrov dolgo vožnjo

Po poročanju hrvaških medijev so šokirane turistke posnele pogovor s taksistom, ki jim je pojasnil, da je cena kar 20 evrov na kilometer, pri čemer je dodal še, da je "Split glavno mesto" in da je to uradna tarifa. V nekem trenutku jim je povedal, da je to "zasebni taksi", ko so izrazile dvom, jim je pokazal celo natisnjen cenik v plastičnem ovitku ter dejal, da ima vsa potrebna dovoljenja.

Ali so vozniku na koncu plačale, ni znano, a splitski taksisti pravijo, da v mestu deluje manjša skupina posameznikov, ki izkorišča nevedne turiste, zlasti tiste, ki pridejo s katamaranom, poroča Net.hr. Običajna cena za pot do Čiova naj bi znašala okoli 70 evrov.