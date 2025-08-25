Oderuški taksist: 643 evrov za nekaj kilometrov dolgo vožnjo

Po poročanju hrvaških medijev so šokirane turistke posnele pogovor s taksistom, ki jim je pojasnil, da je cena kar 20 evrov na kilometer, pri čemer je dodal še, da je "Split glavno mesto" in da je to uradna tarifa. V nekem trenutku jim je povedal, da je to "zasebni taksi", ko so izrazile dvom, jim je pokazal celo natisnjen cenik v plastičnem ovitku ter dejal, da ima vsa potrebna dovoljenja.
Ali so vozniku na koncu plačale, ni znano, a splitski taksisti pravijo, da v mestu deluje manjša skupina posameznikov, ki izkorišča nevedne turiste, zlasti tiste, ki pridejo s katamaranom, poroča Net.hr. Običajna cena za pot do Čiova naj bi znašala okoli 70 evrov.
Primer spominja na nedavno odmevno zgodbo iz Zagreba, kjer je Novozelandka Carol Cowan za kratko vožnjo od glavne železniške postaje do bližnje Frankopanske ulice odštela kar 1506 evrov. Nesrečna turistka, ki je bila na potovanju po Evropi po smrti svojega moža, je bila tako pretresena, da se je predčasno vrnila domov. Šele tri mesece po incidentu ji je taksist preko POS-terminala vrnil denar, potem ko je zadeva prišla v javnost in se je zanjo začela zanimati tudi policija.
Carol je za Net.hr povedala, da se je v Splitu, Zadru, Hvaru in na Plitvicah počutila dobrodošlo, a jo je neprijetno doživetje v Zagrebu povsem zaznamovalo.
