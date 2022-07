Taksisti protestirali, Macron pa šefu Uberja obljubljal reforme v korist podjetja

Britanski Guardian je razkril zaupne dokumente, ki pričajo o tem, kako je tehnološki velikan Uber med svojo širitvijo po svetu izigraval zakone, oblasti, policijo, izkoriščal nasilje nad vozniki in na skrivaj lobiral pri vladah in najmočnejših politikih. Kot so v odzivu sporočili s podjetja, vedenje v preteklosti ni v skladu s sedanjimi vrednotami podjetja in dodali, da je Uber zdaj povsem drugačno podjetje, kot ga prikazujejo razkriti dokumenti.

Guardian je razkril več kot 124.000 dokumentov, ki pripovedujejo zgodbo o vprašljivih praksah tehnološkega velikana Uberja. Dokumenti, ki so pricurljali v javnost, zajemajo obdobje petih let, ko je Uber vodil Travis Kalanick. Kot razkrivajo, je ta poskušal uberjevo storitev vsiliti v mesta po celem svetu, tudi za ceno kršenja zakonov in predpisov o taksi službah v državah. Tako dokumenti razkrivajo, da je svojim podrejenim med drugim dejal, da "nasilje zagotavlja uspeh."

icon-expand Uber FOTO: Dreamstime

Uber je podporo iskal " z dvorjenjem premierjem, predsednikom, milijarderjem, oligarhom in medijskim velikanom." Kot poroča Guardian, je imel Uber pri svoji misiji 'uničiti evropsko taksi industrijo' obsežno pomoč svetovnih voditeljev, med njimi Emmanuela Macrona in evropske komisarke Neelie Kroes. Dokumenti razkrivajo, kako je Uber prepričeval politike, da bi sodelovali "v kampanji za uničenje evropske taksi industrije". Medtem ko so francoski taksisti na ulicah nasilno protestirali proti Uberju, je bil Macron z Uberjevim šefom Travisom Kalanickom na ti in mu zagotovil, da bo reformiral državne zakone v korist podjetja, piše Guardian. Datoteke razkrivajo tudi poskuse lobiranja Uberja pri Joeju Bidnu, Olafu Scholzu in Georgeu Osbornu.