Taksisti proti Uberju

Današnji protest organizirajo Bruseljsko združenje taksistov (BEF), Belgijska taksi federacija (FeBeT) in Elite taxi, pridružili se jim bodo tudi predstavniki evropskih sindikatov in taksi služb, so sporočili iz Sindikata taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije. Taksiste bodo predvidoma sprejeli tudi trije evropski komisarji.

V znak podpore so prihod potrdili tudi predstavniki taksi dejavnosti iz neevropskih držav in različne politične skupine, so zapisali.

Protestni vožnji, ki jo bodo spremljali protesti po belgijskih ulicah, bo sledilo srečanje predstavnikov taksi dejavnosti s predstavniki Evropske komisije. Taksiste bodo predvidoma sprejeli evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager, evropski komisar za zaposlovanje in socialne pravice Nicolas Schmit in evropska komisarka za promet Adina Valean.