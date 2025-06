Taksisti so se požvižgali na prepoved: najvišja kazen kar 96.380 evrov

Staro mestno jedro Dubrovnika je zaprto za promet, na območju ob njem pa velja posebna prometna ureditev. Tja lahko zapeljejo le vozila s osebno dovolilnico, ki pa je taksisti nimajo. A se na to požvižgajo. Mesto Dubrovnik je tako danes objavilo, da so samo v zadnjih desetih dneh zabeležili kar 1700 nepooblaščenih vstopov.

Zdaj so začeli izdajati kazni; 60 evrov za pravne osebe in 260 za fizične ter za odgovorne osebe v podjetjih. In zo ta vsak nepooblaščeni vstop posebej. Rekorderju so tako zaračunali kar 96.380 evrov, poroča Net.hr.

Gre za taksi službo, ki so jo pri prepovedanem dejanju zalotili kar 61-krat. Podjetje mora plačati 80.520, odgovorna oseba pa 15.860 evrov.