'Taktični premor' Wagnerja pri Bahmutu. Prigožin: Kremelj prekinil komunikacijo

Wagnerjeva skupina naj bi se odločila, da si od bojev v Bahmutu vzame 'taktični premor', ocenjujejo analitiki. Ob tem vodja paravojaške skupine Jevgenij Prigožin pravi, da je zaradi pozivov po dobavi ruskega orožja izgubil stik s Kremljem. Število umrlih v četrtkovih obstreljevanjih Ukrajine je naraslo na 11, medtem pa po Ukrajini znova donijo sirene za zračno nevarnost.

Kot je včeraj ocenil direktor ameriške obveščevalne agencije Avril Haines, se Rusija trenutno ne bori za zmago, ampak za čim dlje trajajočo vojno.

Ameriški analitični inštitut Study of War (ISW) ocenjuje, da paravojaška skupina Wagner, ki predstavlja pomemben del ruskih enot na fronti, sili v taktični premor v Bahmutu. V kraju na vzhodnem delu Ukrajine, ki leži tik ob frontni črti, že od poletja potekajo srditi boji. ISW verjame, da Wagner čaka na nove okrepitve ruskih čet, nato pa načrtujejo hudo bitko oziroma najbolj nasilen boj te vojne, povzemajo britanski mediji. "Prihod povečanega števila kombiniranih ruskih čet na območje lahko nakazuje, da nameravajo ruske sile nadomestiti Wagnerjeve sile z novimi konvencionalnimi vrednotami," je dejal ISW.

'Taktični premor' povezan z zaostreno komunikacijo? Ob tem inštitut ne navaja, ali je morebitni 'taktični premor' Wagnerjevih sil povezan z zaostreno komunikacijo med šefom paravojaške skupine Jevgenijem Prigožinom in Kremljem. Kot je namreč dejal Prigožin, je ruski politični vrh prekinil komunikacijo. Na kanalu Telegram je vodja zatrdil, da ga je Kremelj blokiral zaradi njegovih javnih pozivov, naj se njegovim vojakom na fronti zagotovi več streliva, piše Newsweek.

Jevgenij Prigožin

"Da bi ustavili moje zahteve po strelivu, so izključili vse posebne telefonske linije v vseh uradnih Wagnerjevih enotah. In tudi blokirali vse moje prepustnice agencijam, ki so odgovorne za sprejemanje odločitev," se glasi zapis. Ob tem je Prigožin zatrdil, da bo sedaj za fizične zaloge streliva zaprošal prek medijev. Četrtkovo sporočilo Prigožina je najnovejši javni znak razdora med šefom plačancev in ruskimi uradniki. Trenja so bila namreč vidna že prej. V ponedeljek je na primer predstavnik Wagnerja Kremelj obsodil, da so mu zavrnili dostop do ruskega vojaškega poveljstva v Ukrajini.

Ruska paravojaška organizacija Wagner

Težave so se začele v začetku letošnjega leta, ko je Prigožin dejal, da njegove enote stojijo za zavzetjem ukrajinskega Soledarja v regiji Doneck. A ruski predsednik Vladimir Putin je zaloge za zavzetje mesta pripisal svojemu obrambnemu ministru Sergeju Šojgu. Prigožin je zato Kremlju dejal, da ni pravičen pri pripisovanju zaslug za napredke na fronti. Šef Wagnerja je sicer tudi v preteklosti komentiral ruske politične odločitve, a mu vrh države (do sedaj) ni namenjal pretirane pozornosti.

Trditve glede stanja pri Bahmutu nasprotne Wagnerjeva skupina se je sicer v preteklih mesecih izkazala kot izredno pomembna enota ruske vojaške sile. Trenutno naj bi bila skupina močno vpletena v bitko za Bahmut. Trditve, kaj točno se dogaja v vzhodnem mestu, pa so si nasprotne. Ukrajinski vojaki trdijo, da so mesto obranili in ruske sile potisnili nazaj proti zahodu, v nasprotju s tem pa Rusi trdijo, da so uspeli zavzeti zahodni del strateško pomembnega mesta. Ukrajinski vojni analitik Oleh Ždanov situacijo ob mestu označuje za kritično. Ob tem dodaja, da bi lahko glede na prejete podatke zahodni del mesta že bil pod rusko oblastjo.



Bitka za Bahmut se je začela ob koncu lanskega poletja, od takrat pa naj bi v bojih umrlo od 20.000 do 30.000 ruskih vojakov, pravijo zahodni uradniki. Informacije je nemogoče neodvisno preveriti. Kot je včeraj ocenil direktor ameriške obveščevalne agencije Avril Haines, se Rusija trenutno ne bori za zmago, ampak za čim dlje trajajočo vojno. "To je postala izčrpavajoča vojna, v kateri nobena stran nima dokončne vojaške prednosti," je povedal. Nadaljuje se tudi rusko obstreljevanje Dnjepropetrovska Ponekod po državi so tudi v noči na petek donele eksplozije, a tokrat o smrtnih žrtvah niso poročali. Kot poročajo ukrajinski mediji, se je obstreljevanje nadaljevalo v regiji Dnjepropetrovsk, kjer se je raketam pridružila artilerija. Rusko orožje je poškodovalo energetski objekt, zato so tri mesta v regiji brez elektrike.

Škoda po četrtkovem raketiranju Ukrajine

V noči na četrtek je državo zadel največji raketni napad v drugem letu vojne. Na območje Ukrajine je Rusija izstrelila 81 raket, ukrajinske enote pa so jih 34 sestrelile, preden so dosegle tla. Ob tem so Rusi na Ukrajino poslali tudi več iranskih dronov. O napadih so poročali iz vseh delov države, ponekod pa tudi o smrtnih žrtvah. Število umrlih civilistov je naraslo na 11, so sporočili ukrajinski uradniki. Vsaj pet oseb je umrlo v raketiranju Harkova, ena v Dnjepropetrovsku, ki se nahaja v osrednjem delu države, vsaj tri pa v Hersonu.