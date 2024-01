Talat Xhaferi - prvi etnični Albanec na čelu vlade v Skopju

"Zagovarjal bom politiko etničnega ravnovesja in harmonije med skupnostmi," je po izvolitvi v makedonščini in albanščini dejal Talat Xhaferi, ki je pred tem šest let zasedal položaj predsednika parlamenta.

Novi predsednik tehnične vlade je član največje albanske politične stranke Demokratske unije za integracijo (DUI). Da bo prehodno vlado vodil Xhaferi, sta se sicer predhodno dogovorili vodilni stranki vladne koalicije, socialdemokrati (SDSM) in DUI.

V Severni Makedoniji se v skladu z zakonom o vladi sto dni pred parlamentarnimi volitvami oblikuje tehnična vlada, kar naj bi zagotovilo, da se predvolilna kampanja in glasovanje izvedeta brez nepravilnosti. Gre za t. i. pržinski model, ki so ga prvič uporabili leta 2016.

V tehnični vladi bo imela v skladu omenjenim zakonom dva ministra tudi največja opozicijska stranka, konservativna VMRO-DPMNE. "Ni pomembno, če gre za tehnično vlado z le stotimi dnevi dela. Zagotavljam, da bom delal profesionalno in ne bom dovolil nikakršnih manipulacij z demokratičnimi procesi pred volitvami," je zagotovil Xhaferi.

Parlamentarne volitve 8. maja bodo sicer potekale vzporedno z drugim krogom predsedniških volitev. Prvi krog slednjih bo 24. aprila.

Xhaferi je pripadnik albanske manjšine, ki predstavlja četrtino od 1,8 milijona prebivalstva Severne Makedonije.

Od razpada Jugoslavije in makedonske osamosvojitve so bila trenja med makedonskim in albanskim prebivalstvom pogosta. Leta 2001 so se prelevila tudi v šest mesecev trajajoči oboroženi spopad, ki se je končal s posredovanjem mednarodne skupnosti.