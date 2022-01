Talce v teksaški sinagogi zadrževal 44-letni britanski državljan

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem dejal, da je šlo za teroristično dejanje, da pa še nima vseh podatkov o dogodku. Tiskovni predstavnik britanskega zunanjega ministrstva pa je potrdil, da so "seznanjeni s smrtjo Britanca v Teksasu in v stiku s tamkajšnjimi oblastmi" .

Načelnik lokalne policije Michael Miller je na novinarski konferenci v soboto zvečer povedal, da so na prostosti vsi štirje zajeti talci. Prvi je bil nekaj ur pred tem izpuščen, prav tako nepoškodovan, preostale tri pa so kasneje rešili z vdorom v sinagogo. Med posredovanjem je osumljenec umrl.

Novinarji na terenu so malo pred novinarsko konferenco poročali o siloviti eksploziji in strelih v sinagogi. Policija je izpraznila okolico sinagoge in zaprla dostop do nje. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil ugrabitelj oborožen, prav tako pa naj bi trdil, da ima bombe na neznanih lokacijah. Policija to še preiskuje. Prav tako še niso razkrili, ali so ga ubili policisti ali si je sodil sam.