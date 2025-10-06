Bodo ob obletnici družine talcev vendarle prejele vest, ki jo čakajo že dve leti?

Delegacija Hamasa pod vodstvom glavnega pogajalca Halila al Haje , ki naj bi bil tarča nedavnega izraelskega napada v Dohi, se je danes sestala s posredniki iz Katarja in Egipta.

Hamas je 7. oktobra 2023 v napadu na obmejne izraelske kibuce in plesni festival Nova zajel 251 talcev in jih prepeljal na območje Gaze. V naslednjih dveh letih jih je nekaj že izpustil, nekateri pa so v ujetništvu umrli. V predorih pod razrušeno enklavo še vedno ostaja 48 talcev, po izraelskih obveščevalnih podatkih naj bi bilo živih le še polovica.

Egiptovska televizija Al Qahera pa je pozneje poročala, da so se v letovišču Šarm el Šejk začeli posredni pogovori med delegacijama Hamasa in Izraela. V ospredju pogovorov je vzpostavitev mehanizma za izpustitev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov v skladu z načrtom ZDA.

Izraelsko delegacijo naj bi na pogovorih vodil minister za strateške zadeve Ron Dermer, v Egipt pa je prispel tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff.

Trumpov načrt sicer poleg izpustitve talcev predvideva tudi konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov umik iz enklave, okrepljen dotok pomoči, razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je načrt že podprl. Hamas pa je v odzivu sporočil, da je pripravljen izpustiti vse talce in predati upravo nad Gazo tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj.

Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo pozval pogajalce Izraela in Hamasa, naj potrdijo njegov načrt, sicer bo sledilo veliko prelivanje krvi. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je danes pozdravil Trumpova prizadevanja."Prekinitev ognja, vrnitev zapornikov in pripornikov, obnova Gaze in začetek miroljubnega političnega procesa, ki bo vodil k ustanovitvi in priznanju palestinske države, pomenijo, da smo na pravi poti k trajnemu miru in stabilnosti," je dodal.

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je medtem danes sporočil, da je pripravljen pomagati pri vrnitvi talcev iz Gaze k njihovim družinam v Izraelu. Hkrati pa je opozoril, da je treba bistveno okrepiti dobavo humanitarne pomoči v Gazo.