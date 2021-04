'Netalentirani' Rus postal talec kitajskega resničnostnega šova

Ko 27-letni Vlad Ivanov - Lelush stopi na oder kitajskega resničnostnega šova Chuang 2021 se ne smeji in ne pozdravlja občinstva. Lelush je mladenič brez pevskih in plesnih talentov in tega se niti ne trudi zakriti. Še več, že dalj časa vodstvo resničnostnega šova in televizije prosi, naj ga vendarle izpustijo iz objekta na otoku Hainan, kjer snemajo televizijsko resničnostno oddajo, v kateri nastopajo samo moški iz več držav. Ena od skladb, ki jo je Lelush predstavil se celo imenuje Let me go home (prosim pustite me domov).